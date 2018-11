[클릭 e종목]"JB금융, 이익규모 3000억원 시대 기대"

[아시아경제 오주연 기자]하나금융투자가 5일 JB금융지주에 대해 최근 3년 순이익 증가율이 28.4%였으며 내년에도 32.4% 성장할 것으로 전망된다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 8500원을 각각 유지했다.한정태 연구원은 "JB금융이 광주은행 잔여지분 교환을 성공적으로 마무리함에 따라 2019년에는 695억원의 이익이 더해질 수 있을 것으로 예상된다"고 분석했다. 그는 "JB금융은 지난해에 순이익이 29.73%증가했고 올해에도 3분기에 이미 전년수준을 넘어 사상최고치 실적으로 보여주고 있으며, 하나금융투자 전망치인 2424억원은 충분히 가능해 보인다"면서 "이렇게 되면 2015년 이후 순이익이 평균 28.4% 이익성장을 보여주게 되는 것"이라고 설명했다.한 연구원은 "광주은행의 실적이 100.0%반영되는 2019년에는 32.36%가 증가한 3208억원의 순이익이 예상된다"며 "4년 연속 30.0%에 육박하는 이익 성장이 기대된다"고 내다봤다.이어 "순이익이 3000억원 시대를 열고 있는데 시가총액은 1.12조원에 그치고 있고 PER 3.49배에 지나지 않고 있다"며 "내년에 이익성장이 가장 좋을 것으로 예상되고 이익규모다 3000억원 시대를 열 것으로 보여 주가 상승이 예상된다"고 전망했다.

