바젤 페스티벌 오케스트라 내한 공연

[아시아경제 박종일 기자] 강렬하고 열정적인 연주로 러시아 바이올린의 정통을 계승, 우리시대 가장 고무적인 바이올리니스트 타티아나 사모일과 화려하고 섬세한 오케스트레이션으로 스위스 바젤을 기반으로 활동하고 있는 바젤페스티벌 오케스트라가 내한공연을 한다.오케스트라의 첫 내한공연은 요제프 요하임의 연주 이후 명곡 반열에 올라 세계인의 사랑을 받고 있는 베토벤 바이올린 협주곡과 바이올리니스트라면 반드시 거쳐 가야 하는 작품으로 평가받고 있는 명곡 브람스 바이올린 협주곡이 연주된다.또 멘델스존이 이탈리아 여행 중 이탈리아의 풍경과 분위기에 매료돼 작품을 구상한 교향곡4번, 그리고 베토벤이 구축해온 장대한 스타일을 여지없이 보여주는 작품으로 춤과 축제를 연상시키는 에너지 넘치고 다이내믹한 리듬이 돋보이는 교향곡 7번을 핀란드의 젊은 지휘자 유나스 피트카넨의 지휘로 연주한다.우리시대 가장 고무적인 바이올리니스트 중 하나인 타티아나 사모일은 솔리스트 및 교육자로서 브뤼셀에 거주하며 퀸엘리자베스 음악대학과 앤트워프 왕립음악원 교수로 재직 중이다.또 러시아 음악의 대사 역할을 하고 있는 그녀는 전 세계 20억 원의 온라인 방송 뿐 아니라 4만명의 관중을 위한 소치 동계올림픽 폐막식에서 유리 바쉬메트와 함께 참여했다.타티아나 사모일은 러시아 음악가 집안에서 태어났으며 모스크바 음악원에서 전설적인 Maia Glezarova를 사사, 졸업 후 벨기에로 옮겨 브뤼셀 음악원에서 거장 Igor Oistrakh를 사사했다. 그의 지도 아래 그녀는 세계에서 가장 유명한 콩쿨 7개를 휩쓸었다.(2002 차이콥스키, 2001 퀸 엘리자베스, 2000 시벨리우스 콩쿨 등). 그녀는 2014년 치명적인 사고를 당했음에도 불구하고 기적적으로 회복, 타티아나의 컴백 콘서트는 파리 Salle Gaveau에서 열렸으며 프랑스 TV에 라이브로 방송됐다.소니 클래식 녹음 외에도 20여개 음반이 발매, Jean-Jacques Kantorow의 지휘로 Eug?ne Ysa?e와 Liege Philharmonic과 녹음은 'Diapason d'Or'를 수상했다. 가까운 미래에 Albrecht Huybrechts의 현악사중주 뿐 아니라 리사이틀 CD 'The French Touch'와 함께 벨기에의 유산을 계속 탐험할 것이다. 현재 타티아나는 니콜로 갈리아노(1770)와 그녀를 위해 특별히 제작된 크리스티안 바이욘의 모던 바이올린을 사용하고 있다.유나스 피트카넨은 가장 다채롭고 미래가 촉망되는 핀란드 지휘자 중 한사람이다. 스위스 바젤을 기반으로 활동하고 있는 그는 정기적으로 유럽 전역 투어를 하고 있으며, 바젤에서 2014년 공동 창립한 핀란드 콘서트 시리즈 'Feeling blue & white' 예술감독 그리고 2017/18 시즌 독일의 Akademisches Orchester Freiburg의 새로운 지휘자로 선정됐다.뷔르츠부르크 음악 대학에서 Ari Rasilainen를 사사한 그는 지휘 연구로 Hofer Symphoniker, St. Michel Strings, Jyv?skyl? Sinfonia, Argovia Philharmonic 및 Sibiu State Philharmonic과 같은 독일, 핀란드, 스위스, 루마니아의 오케스트라와 작업하게 되었다. 그리고 바젤 페스티벌 오케스트라와 슬로박 챔버 오케스트라 지휘가 예정돼 있다.바젤 음악학교에서 첼로를 전공한 그는 첼리스트로 유럽 투어 연주와 'Schweizerische Tonkunstlerverein TV, 핀란드 문화재단상을 수상한 이력을 가지고 있는 첼리스트이기도하다.예매 : 롯데콘서트홀 1544-7744 인터파크 1544-1555 주최 : 브라보컴 1661-1605 www.bravocomm.co.kr

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.