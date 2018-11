日 유명기업 700여개 일자리 쏟아진다…부산·서울서 취업박람회

[아시아경제 김보경 기자] 고용노동부는 청년들의 일본 진출을 위해 코트라(대한무역투자진흥공사), 한국산업인력공단과 함께 5일은 부산 벡스코에서, 오는 7일은 서울 잠실 롯데호텔에서 '2018 일본취업 박람회'를 연다.이번 박람회는 일본 취업을 특화한 국내 최대 규모 행사로, 일본기업 112개사가 참여해 700여개 일자리의 주인공을 찾는다. 참가기업 중에는 소프트뱅크, 닛산자동차 등 2017 포브스 글로벌 2000기업을 비롯해 세계 LCD 유리 20%를 생산하는 일본전기초자, 3대 테마파크인 하우스텐보스 등 유명 기업들이 포함됐다.행사는 ▲구인기업­구직자 일대일 면접 ▲일본취업 환경설명회 ▲취업전문가의 일본특강 ▲일본취업자의 컨설팅관 등으로 구성돼 일본취업을 희망하는 청년에게 취업 노하우 습득부터 실제면접까지 다양한 프로그램을 제공한다.이번 행사의 특징은 일본 구인기업이 사전 서류심사를 통과한 청년 구직자와 국내 취업박람회장에서 직접 채용 면접을 하는데 있다.참여 구인기업은 사전에 월드잡플러스 홈페이지를 통해 박람회 개최 2개월 전까지 구직신청을 접수했고, 서류 합격자에 대해 박람회 장소에서 예약면접을 한다. 이는 일본 현지 기업의 채용절차와 비슷한 방식이며, 사전 예약면접 시스템을 통해 박람회 참가기업의 40%가 실제 채용으로 이어질 정도로 기업에서 선호하는 제도다. 미처 사전 구직신청을 하지 못한 청년은 당일 현장에서도 서류접수 및 예약을 통해 면접에 임할 수 있다.박람회 참가자의 취업성공률을 높이기 위해 ▲사전 이력서 작성교육 ▲서류합격자 면접교육 ▲현장면접까지 구직 단계별 취업지원 패키지도 운영한다. 특히 기업 채용전문가의 교육을 통해 면접대상 청년의 해외취업 역량을 높일 수 있도록 지원한다.김덕호 고용부 청년여성고용정책관은 "정부는 3월에 발표한 '해외 지역 전문가 양성방안'에 따라 일본 구인수요가 많은 IT 분야 직종 등에 대해 해외취업연수 규모를 확대하는 등 일본진출을 적극 지원하겠다"며 "청년들이 양질의 기업에 취업할 수 있도록 구인기업 DB를 구축해 우수기업을 선별하고 사후관리도 강화하겠다"고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.