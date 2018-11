폼페이오 "다음주 北2인자와 대화"…김영철 부위원장 만날 듯(종합)

본회담 8일 열릴 가능성도[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 2일(현지시간) "나는 다음주 나의 카운터파트인 '2인자'(the number two person)와 일련의 대화를 갖게 될 것"이라고 말했다.폼페이오 장관은 폭스뉴스의 유명앵커인 숀 해니티와의 인터뷰에서 '북한과의 협상이 현재 어떤 상황이냐'라는 질문을 받고 이같이 답했다. '2인자'라는 호칭을 통해 내주 뉴욕에서 열릴 것으로 알려진 북미간 고위급 회담의 상대가 김영철 북한 노동당 부위원장 겸 통일전선부장임을 내비친 셈이다.김 부위원장은 1차 방미 당시인 지난 6월에도 '북한의 2인자'로 불린 바 있다. 당시 도널드 트럼프 대통령은 김 부위원장과의 면담 후 기자들과 만나 "양측의 만남은 11·6 중간선거 직후인 다음 주 후반부에 열릴 예정이다. 본회담 날짜는 9일 전후로 알려진 가운데 8일일 가능성도 있는 것으로 전해졌다.이번 회담은 5개월여만에 '폼페이오-김영철 라인'의 뉴욕 회담 채널이 재가동되는 것이라 관심을 모은다. '폼페이오-김영철 라인'은 폼페이오 장관의 중앙정보국(CIA) 국장 시절 부터 가동돼온 막후 채널로, 김 부위원장은 지난달 7일 이뤄진 폼페이오 장관의 4차 방북 때에도 공항에서 그를 직접 맞았다.특히 폼페이오 장관이 핵 관련 시설 사찰 문제도 이번 회담 테이블에 올려질 것이라고 밝힘에 따라 풍계리 핵 실험장과 동창리 미사일 시험장, 그리고 더 나아가 영변 핵시설에 대한 사찰 문제까지 진도를 낼지 관심을 끈다.그러나 폼페이오 장관은 단순한 비핵화 의지 표명을 넘어 검증이 반드시 이뤄져야 한다고 수차례 강조하고 있다.폼페이오 장관은 '1년 내 북한 비핵화'가 가능하다고 보느냐는 질문에 "나는 물리적으로 가능하다고 생각한다"면서도 "그것은 진짜 도전일 것"이라고 언급했다. 그러면서 "트럼프 대통령은 다른 사람들에 의해 설정된 인위적 시간표 속으로 내몰리지 않을 것이라는 점을 상당히 분명히 해왔다"고 비핵화 시한에 쫓기지 않고 장기전에 대비하겠다는 뜻을 재확인했다.

