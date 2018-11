‘아는형님’ 트와이스 “가장 행복한 야식 시간, 9명 야식비 계 있다”

JTBC 예능프로그램 ‘아는 형님’에 출연한 그룹 트와이스가 가장 행복한 시간을 야식 먹는 시간으로 말했다.3일 방송된 JTBC ‘아는 형님’에서는 새 앨범 ‘Yes or Yes’로 컴백을 앞둔 그룹 트와이스가 ‘일일 전학생’으로 출연했다.이날 트와이스는 숙소 생활 중 가장 행복한 시간으로 ‘야식 시간’으로 꼽았다. 이를 들은 형님들이 “야식비 계산은 어떻게 하고 있냐”고 물었다. 이어 트와이스 멤버들이 ‘야식비 계’를 만들어 돈을 관리하는 것이 좋겠다고 추천했다.트와이스는 “이미 9명이 다 같이 하고 있는 계가 있다. 계주는 리더인 지효다”라고 밝혔다. 이어 멤버들이 모은 돈을 어떻게 관리하고 있는지 말하자 형님들은 돈 관리를 효율적으로 하는 법을 가르쳐줬다.한편 형님들은 작년에 트와이스가 ‘아는 형님’에 출연했을 당시 많은 화제가 됐던 사나의 ‘치즈김밥’ 애교를 언급했다. 형님들이 “그렇게 많은 인기를 얻을 줄 알았냐”고 묻자 사나는 강호동의 유행어 “흠~없었엉”을 따라해 웃음을 자아내기도 했다.

