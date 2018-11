거리로 나선 여학생들…“페미니즘 교육 시행하라”

[아시아경제 김민영 기자]학교에서 발생한 성폭력 피해를 고발해 큰 반향을 일으킨 ‘스쿨미투(School MeToo)’가 거리로 이어졌다. 여학생들이 온라인에서의 가해자 폭로 및 고발을 넘어 처음으로 집회를 열고 자신의 목소리를 냈다.3일 오후 2시께 서울 광화문 파이낸스센터 앞에서 ‘여학생을 위한 학교는 없다’ 스쿨미투 집회가 열렸다. 이날은 89주년 학생의 날이기도 하다.이날 집회는 청소년페미니즘모임, 용화여고 위드유(with you), 스쿨미투 청소년연대 in 대구, 전국청소년행동연대 ‘날다’, 촛불청소년인권법제정연대, 전교조 여성위원회, 한국여성의전화 등 34개 단체가 주최했다. 주최 측 추산 500여명이 모였다.이들은 “청소년 당사자가 직접 평등한 학교를 위해 발언하고, 빼앗긴 발언권을 되찾기 위해 거리로 나섰다”고 밝혔다.용화여고성폭력뿌리뽑기위원회에서 활동하는 박재영(23)씨는 발언자로 나서 “교내 성폭력은 개인문제가 아닌 묵인하는 사회구조적 문제이며 모든 학교의 보편적 현상”이라고 지적했다.경북의 한 고등학교에서 성폭력을 당했다고 밝힌 졸업생은 “숙소 등에서 성폭력 당했고 학생들을 무지막지하게 때려 이마에서 피가 철철 넘쳤는데도 가해자는 아무런 징계를 받지 않았다”고 폭로했다. 그는 “끝까지 학교와 싸워나가겠다”고 했다. 전국청소년행동연대 ‘날다’에서 활동하는 한 학생은 “우리는 성폭력 성차별 피해자와 연대하고 우리 사회의 성폭력 근절을 위해 끝까지 싸울 것”이라고 했다.참가자들은 선언문을 통해 5대 요구안을 발표했다. 요구안은 ▲학내 구성원 모두에게 정기적인 페미니즘 교육을 시행하라 ▲학생들이 안심하고 말할 수 있도록, 2차 가해 중단하라 ▲학내 성폭력에 대한 전국적인 실태조사를 이행하고 규제와 처벌을 강화하라 ▲학생들을 성별 이분법에 따라 구분하고 차별하지 말라 ▲사립학교법 개정, 학생인권법 제정을 통해 수평적이고 민주적인 학교를 만들어라 등이다.집회를 마친 이들은 광화문 파이낸스센터를 출발해 세종대로사거리, 서울시교육청까지 행진했다. 행진을 하며 참가자들은 “여학생을 위한 학교는 없다” “여성을 위한 학교는 없다” “친구야 울지마라. 우리가 끝까지 함께한다” “학교다운 학교를 만들기 위해 움직이자” 등의 구호를 외쳤다. 시교육청 앞에서 2차 집회를 열었다.이들은 오는 18일 오후 7시 30분 대구 동성로 대구백화점 앞에서 2차 집회를 연다고 밝혔다.

