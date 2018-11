트와이스 사나X정연, 훈훈한 우정 “해피 정연 데이”

사진=트와이스 공식 인스타그램 캡처

그룹 트와이스 사나가 정연의 생일을 축하했다.1일 트와이스 공식 인스타그램에는 “생일축하해애앵!! 우리 빨리 곱창 먹으러 가자 늘 고맙고 사랑해 #해피정연데이”라는 글과 함께 사진이 게재됐다.공개된 사진 속 사나와 정연은 다정하게 얼굴을 맞대고 셀카를 찍었다. 두 사람은 환한 미소를 지으며 카메라를 쳐다보고 있어 팬심을 저격했다. 특히 두 사람의 눈부신 미모가 시선을 끈다.이 모습을 본 네티즌들은 “트와이스와 함께 곱창 먹고 싶다!”, “ 언니 생일하햇옹”, “와..이 조합 너무 좋다 진짜” 등의 반응을 보였다.한편 JYP엔터테인먼트는 3일 JYP 및 트와이스 공식 SNS 채널에 40여 초 분량의 ‘YES or YES PREVIEW’를 선보였다. ‘YES or YES’는 가사에 “답은 YES라고 정해져 있으니 너는 대답만 하면 된다”는 사랑스러운 내용을 담아냈다. 트와이스는 오는 5일 새 앨범 ‘YES or YES’로 컴백한다.

