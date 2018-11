요금제는 엄마가 고르지만, 휴대폰은 내가

'Z세대' 통신 상품·서비스 사용 행태 분석

구매자(부모)-이용자(Z세대) 분리 뚜렷

부모의 소비결정에 미치는 영향력도 커

Z세대, 가성비·동영상·사회지향적 특성

"부모-Z세대 니즈 모두 반영한 전략 필요"

Z세대의 6가지 특성

한편 경제전문매체 포브스는 Z세대 6가지 특성을 정리했다.



먼저, 이들은 ①'새로운 성별 기준(New Gender Norm)'을 갖고 있다. '성별은 더 이상 사람의 특성을 정의하지 않는다'에 Z세대의 38%가 "매우 동의(strongly agreed)"한다고 응답했다. 밀레니얼 세대는 27%만 매우 동의한다고 응답했다.



남자아이는 블루, 여자아이는 핑크 등 색상·디자인에 대한 기존 고정관념은, Z세대 마케팅에는 통하지 않을 수 있다는 의미다.



이들은 또 ②'사회 지향적(More Socially-Minded)'이다. 인종, 성 평등, 소득 재분배 등에 관심이 많으며 기업의 사회적 책임에도 관심을 둔다.



Z세대는 ③'가짜뉴스’를 걸러낼 수 있는 능력(They Have a Very Strong B.S. Meter)이 있다. 인플루언서가 만들어내는 트렌드를 따르지 않으며, 전문가 또는 본인과 취향이 같은 사람들의 의견을 주의 깊게 듣는 경향이 있다.



④'오프라인 구매를 선호(They’re Shopping In-Store)'한다. ⑤검소하며 신용거래를 기피(More Frugal and Debt Averse')하는 경향이 있다.



⑥개성에 대한 포용(They Embrace Individuality)이 뚜렷하다. 브랜드 충성도가 낮아, 충성고객 유치보다는 개별제품 판매가 더 유리하며, Z세대의 브랜드 충성도 강화하기 위해서는, 스타일에 대한 니즈를 반영하는 데에서 더 나아가, 독창성 그리고 사회적 책임·가치를 브랜드에 반영할 수 있어야 한다.