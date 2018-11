‘두산 vs SK’ 10년 만에 명승부, 2018 한국시리즈 예매 오후 2시부터 시작

‘2018 신한은행 MY CAR KBO 한국시리즈’ 입장권 예매에 대해 네티즌들에 관심이 모아지고 있다.두산 베어스와 SK 와이번스가 맞붙는 2018 신한은행 MY CAR KBO 한국시리즈 입장권 예매가 오늘(3일) 오후 2시부터 인터파크 홈페이지에서 시작된다.서울 잠실구장에서 열리는 한국시리즈 입장권은 1-2-6-7-3-4-5차전 순으로 각 차전 별 1시간 간격으로 예매 가능하다.한국시리즈 입장권은 인터파크 홈페이지와 ARS, 스마트폰 인터파크 애플리케이션(앱)을 통해 1인당 최대 4매까지 구매할 수 있다.무료입장은 36개월 미만의 영아만 가능하며, 36개월 이상부터 초등학생 이하의 어린이는 할인된 가격으로 예매할 수 있다. 또 장애인을 위한 휠체어 지정석도 온라인 예매가 가능하다.한국시리즈 입장권은 전량 온라인 예매로 진행되며 경기 당일 현장에서 관련 자격 서류 확인 후 입장권을 발권할 수 있다. 다만, 취소된 입장권이 있을 경우 당일 경기 시작 2시간 전부터 현장 판매할 예정이다.한편 정규시즌 1위 두산과 2위이자 플레이오프 승자인 SK는 4일부터 7전4승제의 한국시리즈에서 맞붙는다. 양 팀이 한국시리즈에서 만나는 건 2008년 이후 10년 만이다. 포스트시즌 맞대결도 2009년 플레이오프 이후 9년 만에 벌어진다.

