서울시 자치구 중 '계모 같은 부구청장'도 있다?

[아시아경제 박종일 기자] 서울 25개 자치구 부구청장은 3급(부이사관) 또는 2급(이사관) 고위직 공무원으로 행정고시 합격하고도 20~30년을 공직에서 보낸 베테랑 공무원이다.서울시 본청에서 4급(서기관) 또는 3급(부이사관)으로 근무하다 승진, 자치구 부구청장으로 발령나 오는 경우가 많다.자치구 부구청장은 선출직인 구청장이 임명하는 ‘구청 직원 중 1번 공직자’로 자치구와 서울시 간 ‘문제 해결 중재자’로서 역할을 한다.특히 부구청장은 자치구에서 구청장 뜻을 받들어 인사· 자치·복지·주택·도시계획·도로·보건행정 등 '작은 정부' 모든 행정을 책임져 나중 서울시에 들어와 일을 할 때도 부구청장 동안 배운 실력이 큰 역할을 할 정도로 중요한 간부 트레이닝 코스다.이런 장점 때문에 서울시 고위 공직자 중 부구청장 자리로 나가기 위해 로비를 할 정도로 인기다.올 7월 2급인 박문규 전 노원구 부구청장이 1급인 서울시의회 사무처장, 3급인 황치영 중구 부구청장과 백호 광진구 부구청장, 강병호 도봉구 부구청장이 서울시 복지본부장(1급)과 평생교육국장(2급), 일자리노동정책관(2급)으로 영전해 더욱 인기를 끈다.대신 중구 신상철 부구청장, 광진구 박대우 부구청장,중랑구 이수연 부구청장, 노원구 김인철 부구청장(2급), 강남구 정유승 부구청장(건축직.2급), 송파구 안준호 부구청장(2급)이 서울시로 들어오거나 퇴직한 사람 후임으로 발령났다.이들 중 정유승 강남구 부구청장은 정순균 강남구청장이 강남 재건축 등 현안을 해결하기 위해 서울시에 요청해 받았다.또 이수연 중랑구 부구청장도 류경기 중랑구청장, 안준호 송파구 부구청장은 박성수 송파구청장이 서울시에 원해 옮겨간 것으로 알려졌다.자치구 구청장은 대외적인 활동을 하는 ‘아버지’ 역할을 한다. 이에 반해 부구청장은 자치구 직원들 업무 애로는 물론 개인 문제 상담 등까지 해내는 ‘어머니’ 역할을 하는 자리다.부구청장은 소리(소문) 없이 직원들을 다독이며 일하는 분위기를 만들어가는 자리다.이때문에 직원들에게 인기 있는 부구청장은 조용하면서도 일 가닥을 잡아주는 사람이다. 특히 직원들을 다독이며 소통도 잘하는 부구청장이면 더 없이 좋은 사람으로 평가받는다.그러나 부구청장 중 몇 명은 서울시에서 익힌 권위주의 행태을 못벋은 가운데 자치구 직원들을 피곤하게 해 "언제나 서울시로 되돌아가나"는 따가운 직원들 눈총을 받고 있다.최근 만난 서울시 자치구 간부는 “우리 부구청장은 ‘계모’ 같다”고 말했다. 자상한 어머니같은 부구청장이 아닌 사사건건 간섭하며 피곤하게 하는 ‘계모 같은 어머니’ 역할을 한다는 의미로 들렸다.물론 이런 부구청장은 숫적으로 극히 적다.P, C, S, L, C, S, M, R, C, S, A,K부구청장 등 많은 부구청장들은 직원들과 좋은 관계를 맺고 있는 것으로 알려졌다.특히 성동구와 동대문구 부구청장을 마치고 서울시에서 공직을 마감한 P모 전 부구청장은 지금도 성동구 간부들이 점심 또는 저녁 자리를 함께 할 정도로 인기를 모으고 있어 화제다.서울시 자치구 한 과장은 “부구청장은 어차피 1~2년 뒤 서울시로 돌아가야 하는 임시직같은 사람”이라며 “자치구 공무원들에게 일도 잘 가르쳐 주면서 좋은 관계를 유지하는 것이 바람직하다”고 말했다.한편 서울시 25개 자치구 부구청장 중 9급 출신으로 도봉구 심영보 부구청장, 동작구 류제환 부구청장, 7급 출신으로 종로구 김강윤 부구청장,성북구 손정수 부구청장이 있다.중구 신상철, 용산구 김성수, 성동구 이비오, 광진구 박대우, 동대문구 최홍연, 중랑구 이수연, 강북구 오해영,노원구 김인철,은평구 신용목,서대문구 이충열,마포구 정상택, 양천구 서노원, 강서구 문홍선,구로구 엄연숙, 금천구 이병한,영등포구 박종수,관악구 유재룡, 동작구 류제환, 서초구 천정욱,강동구 김진만 부구청장은 고시 출신들이다.

