폼페이오 美장관 "다음주 북한 2인자와 대화 가질 것"

[아시아경제 국제부 기자] 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 2일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 "나는 다음주 나의 카운터파트인 '2인자'(the number two person)와 일련의 대화를 갖게 될 것"이라고 말했다.폼페이오 장관이 지칭한 '2인자'는 김영철 북한 노동당 부위원장 겸 통일전선부장인 것으로 보인다. 북미는 다음주 뉴욕에서 고위급 회담을 진행하는 것으로 알려졌다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 6월1일 백악관에서 김 부위원장과 면담한 후 기자들과 만나 "(김정은 북한 국무위원장의) 친서만 전달받는 자리였는데 북한의 2인자와 2시간 짜리 대화의 자리가 됐다"며 그를 '북한의 2인자'라고 표현한 바 있다.이에 따라 지난 5~6월 김 부위원장의 방미에 이어 5개월여 만에 '폼페이오-김영철 라인'의 뉴욕 회담 채널이 재가동될 것으로 보인다.이번 북미 고위급 회담에서는 내년 초로 열릴 예정인 2차 북미정상회담 준비와 함께, 북한의 비핵화 실행조치-미국의 상응조치 간 빅딜 논의가 이뤄질 전망이다. 회담은 11ㆍ6 중간선거 직후인 다음 주 후반부에 열릴 것으로 보인다.폼페이오 장관은 "하지만 시간이 걸릴 그 작업은 이미 미국을 위해 좋은 결과들을 가져왔다. 미국에 엄청나게 유익한 것"이라며 핵ㆍ미사일 실험 중단을 거론, "이것들은 작은 일들이 아니다. 그(비핵화로 가는) 과정에 있는 좋은 조치들"이라고 평가했다.

