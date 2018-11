'아는 형님' 지코 "아이유에 다른 프로 추천한 이유는"…해명 영상 편지

[아시아경제 황효원 기자] 래퍼 지코가 형님들에게 영상 편지를 보냈다.오늘(3일) 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에서는 지코가 형님들에게 보낸 영상 편지가 공개된다.지난 10월27일 게스트로 출연한 아이유는 "지코가 '아는 형님'이 아닌 다른 프로그램에 출연하라고 추천했다"고 전했다. 이에 형님들은 지코에게 '아는 형님' 1방송 1회 출연권을 박탈했고, 이 소식을 들은 지코가 미국 공연 도중 급히 형님들에게 해명 영상을 보낸 것. 앞서 지코는 '아는 형님'에 출연해 대결에 성공하면서 1방송 1회 출연권을 획득했다.한편 3일 방송에서는 트와이스가 전학생으로 출연해 방송 최초로 신곡 'YES or YES'의 일부를 공개한다. 트와이스의 맛보기 무대가 끝나자 형님들은 "더 듣고 싶다"며 아우성쳤다는 후문이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.