그룹 트와이스(TWICE) 멤버 사나가 동료 정연의 생일을 맞아 함께 찍은 사진을 공개했다. / 사진=트와이스 공식 인스타그램 캡처

임주형 인턴기자









그룹 트와이스(TWICE) 멤버 사나가 동료 정연의 생일을 맞아 함께 찍은 사진을 공개했다.1일 트와이스 공식 인스타그램은 "생일 축하해! 우리 빨리 곱창 먹으러 가자. 늘 고맙고 사랑해. 해피정연데이"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개 된 사진 속 사나와 정연은 함께 카메라를 응시하고 있다.한편 오는 5일 새 앨범 'YES or YES' 발매를 앞둔 트와이스는 3일 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연한다.

