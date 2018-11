문가비가 일상을 공개했다.최근 문가비는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "sitting pretty in my natural habitat"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 문가비는 풀밭에 앉아 머리를 양갈래로 땋은 뒤 꽃을 들고 있다. 포카혼타스를 연상시키는 스타일을 선보여 시선을 사로잡았다.이를 접한 네티즌들은 "너무 예쁘다! 현실판 포카혼타스네요","그림에서 튀어나왔네요 너무 아름다워요","지금까지 중 가장 이쁘다"등 다양한 반응을 보였다.

