[아시아경제 임주형 인턴기자] '정글의 법칙 in 라스트 인도양'(정글의 법칙)에 출연하는 모델 몸가비가 수영 솜씨를 선보인다.이번 방송에서 문가비는 수중 탐사를 통해 그녀만의 패션을 선보일 예정이다.'정글의 법칙' 제작진에 따르면 앞서 문가비는 모델로 활발한 활동을 펼치며 수백 벌의 수영복을 입었지만, 사실 물과 그리 친숙하지 않다고 밝혀 출연진의 놀라움을 자아냈다.이 때문에 문가비는 첫 바다사냥에 대비해 정글 입성 전부터 수중 연습에 매진했고, 실제로 매일 다이빙 훈련장을 방문해 꾸준히 연습한 것으로 알려졌다.문가비의 아름다운 수중 자태는 2일 밤 10시에 방송되는 ‘정글의 법칙’을 통해 확인할 수 있다.

