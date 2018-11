중남미 독재자, 적극 대응 예고한 볼턴…"임자 만났다"(종합)

[아시아경제 나주석 기자] 존 볼턴 미 백악관 국가안보보좌관이 1일(현지시간) 쿠바와 베네수엘라, 니카라과를 '독재의 3총사(troika of tyranny)'로 부르며 추가 제재를 발표했다. 미국이 남미 문제에 더 적극적으로 개입하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 풀이되고 있다.볼턴 보좌관은 이날 플로리다주(州) 마이애미에서 연설을 통해 "독재의 3총사는 쿠바 아바나, 베네수엘라 카라카스, 니카라과 마나과를 잇는 공포의 3각 지대를 구성해 광범위한 인권 침해를 벌이고 지역 일대의 불안정을 초래하며 서반구 일대의 공산주의의 더러운 요람이 되고 있다"면서 "도널드 트럼프 미국 대통령과 미국 정부는 법과 자유, 인간적 품위를 지키기 위해 직접적인 행동에 나서겠다"고 밝혔다.볼턴 보좌관은 "우리는 다시 한번 압제와 사회주의, 전체주의 세력과 마주하고 있다"면서 "트럼프 정부는 결코 이들 독재자와 타협하지 않을 것이다. 독재의 3총사는 드디어 임자를 제대로 만났다"고 강조했다미국의 온라인 매체 복스(VOX)는 볼턴 보좌관의 연설을 두고 '악의 축' 최신판 발언이라고 소개했다. 앞서 조지 부시 미국 대통령은 2002년 테러를 지원하는 나라로 이라크, 이란, 북한 등을 지칭하며 '악의 축'이라고 표현했다. 복스는 볼턴 보좌관의 이 발언을 두고서 트럼프 정부가 남미 문제 등에 있어 적극적으로 개입하겠다는 뜻을 밝힌 것이라고 소개했다.볼턴은 쿠바에 배치된 외교관의 숫자를 줄이는 등 외교 관계를 최소한의 수준으로 유지하며, 쿠바와 소통했던 비밀 외교 채널 역시 모두 끊을 것이라고 밝혔다. 아울러 쿠바 정보부와 군 관계자 20여명을 추가로 제재 대상에 포함한다고 밝혔다. 베네수엘라에 대해서는 나오는 금을 미국인들이 거래하지 못하도록 금지하겠다고 밝혔다.볼턴 보좌관은 제재 등 미국의 압박이 해제되는 조건으로 정치범이 석방되고 언론의 자유가 보장되며 정당 설립의 자유가 인정되고 공정한 실시가 시행될 때를 들었다.영국의 가디언은 볼턴 보좌관이 중간선거를 앞둔 시점에서 라틴계 유권자 비중이 높은 플로리다에서 이런 연설을 한 점에 주목했다. 쿠바 등을 떠나 미국 내 사는 미국 시민권자 등 공략하려 했다는 것이다. 플로리다는 공화당과 민주당이 경합을 벌이는 주 가운데 한 곳이다.이외에도 볼턴 보좌관은 남미에서 미국의 적과 친구를 구분했다. 볼턴 보좌관은 이반 두케 콜롬비아 대통령과 자이르 보우소나루 브라질 당선인이 대선에서 승리한 점을 언급하며 "주요 지역에서 우리와 생각이 비슷한 지도자들이 승리한 것은 긍정적 신호"라고 언급했다.볼턴 보좌관의 발언으로 지역 내 긴장감은 한층 높아졌다. 최근 이 지역에서는 우파 정권인 콜롬비아와 브라질이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 제거에 나설 것이라는 보도가 나오고 있다. 콜롬비아 외교부는 보도 내용을 공식 부인했지만, 볼턴 보좌관이 베네수엘라 등에 대해 강경한 입장을 밝힘에 따라 지역 내 긴장감은 한층 고조될 것으로 보인다.

