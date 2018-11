[이종길의 가을귀]록의 전설 머큐리 End 아닌 And

'퀸' 리드싱어 프레디 머큐리의 삶, 사랑, 무대

"난 그저 과거 나의 일부분일 뿐(I'm just the pieces of the man I used to be). 쓰디쓴 눈물이 무수히 흘러내리네(Too many bitter tears are raining down on me). 집으로부터 멀리 와있고(I'm far away from home). 이 모든 걸 너무 오랫동안 홀로 견뎌냈네(And I've been facing this alone For much too long)."퀸의 마지막 정규앨범 '메이드 인 헤븐(Made in Heavenㆍ1995년)'에 수록된 '투 머치 러브 윌 킬 유(Too much love will kill you)'의 도입부 가사다. 프레디 머큐리는 이 곡을 좋아했다. 작곡한 브라이언 메이가 솔로앨범 '백 투 더 라이트(Back to the Lightㆍ1992년)'에 넣으려고 하자 함께 부르자고 간청했다. 그렇게 녹음한 곡은 그가 세상을 떠나고 4년 뒤 공개됐다. 구슬프고 애달픈 가락과 머큐리의 목소리는 가슴이 먹먹해오는 감정의 굴곡을 전하기에 부족하지 않다. 머큐리의 슬픔을 시로 형상화한 듯한 가사가 더해져 막연한 그리움을 유발한다.머큐리는 20년 이상 주목을 받았지만 사교적이지 못했다. 낯선 사람이 있으면 서둘러 지나칠 만큼 낯을 가렸다. 자존심이 강하고 열정적이었지만 콤플렉스도 많고 외로움도 많이 탔다. 그런 그에게 무대는 현실도피의 공간이었다. 시원한 목소리와 파격적인 퍼포먼스로 '피리 부는 사나이'가 되어 수만 군중을 모았고, 그들 속으로 들어가 화려하게 건들거리며 광란을 즐겼다. 사람들은 무대 밖에서도 그가 그런 식으로 살아갈 거라고 오해했다. 머큐리는 한동안 무대에 내려와서도 대중에게 각인된 이미지를 이어가야 한다는 강박관념에 시달렸다. 하지만 그 삶이 굉장히 외로워지리라는 걸 깨닫고 본래 모습으로 돌아가기를 주저하지 않았다. 심경의 변화는 인터뷰 내용을 주제별로 모아놓은 '퀸의 리드 싱어 프레디 머큐리'에서 확인할 수 있다."무대에서 난 굉장한 마초이자 성적인 대상이다. 아주 거만해서 많은 이들이 거부감을 갖기도 한다. 하지만 진짜 내 모습은 그렇지 않다. 그 사람들은 그 밑에 있는 진짜 내 모습은 알지 못한다. 사람들은 내가 괴물이라도 되는 줄 안다. (중략) 그들은 내가 사생활에서도 똑같기를 기대한다. 그러고는 이렇게 말한다. '그러지 말고 프레디, 뭔가 보여줘 봐. 우리를 좀 흥분시켜 보라고.'"이 책에서 머큐리는 스스로를 평범한 사람이라고 자주 소개한다. 무수히 많은 사람들에게 사랑을 받았으나 여전히 외롭다는 토로다. 많은 이들은 지금도 이 말이 의아할 거다. 돈도 있겠다, 기사 딸린 차도 여러 대 있겠다, 가진 것도 많으니까. 하지만 그는 늘 사람을 그리워했다. 성 정체성을 밝힌 뒤로 사랑에 자주 짓밟혔다. 늘 너무 빨리 사랑에 빠지고 결국 상처를 받았다. 몰락하는 느낌에서 헤어 나오지 못했고, 때로는 파괴적으로 변해 과격한 히스테리를 부렸다."아무래도 내가 성공한 사람이다 보니 연애가 끝날 무렵이면 사람들은 늘 나를 비난한다. 내가 누구와 함께 있든, 자신들의 예상에 날 끼워 맞추고는 과대한 보상을 받으려고 싸움을 벌이려는 것 같다. (중략) 방 안에 혼자 틀어박혀 있는 사람만 외로움을 느끼는 건 아니다. 고독한 이들은 수많은 사람들 가운데에서도 외로움을 느끼며, 그것이야말로 가장 상처가 되는 일이다."많은 아픔을 겪었기에 쓰는 곡들은 더 좋아졌을 수 있다. 오래 지속될 만한 관계를 찾으면, 멋진 노래를 탐색하는 문이 모조리 닫힐 테니 말이다. 머큐리는 사랑의 슬픔과 괴로움, 고통에 관한 곡들을 자주 썼다. 대부분 비극적인 사람이 아니고서는 쓸 수 없는 가사들이다. '섬바디 투 러브(Somebody to Love)'와 같은 경쾌한 리듬의 곡에서도 느낄 수 있다. "나는 매일매일 열심히 일해요(I work hard every day of my life). 뼈가 부서지도록 하죠(I work till I ache my bones). 일이 끝나면 힘겹게 번 돈을 가지고 집으로 돌아오죠(At the end I take home my hard earned pay all on my own). 무릎을 꿇고 기도하기 시작해요(I get down on my knees And I start to pray). 눈에서 눈물이 흘러내릴 때까지(Till the tears run down from my eyes). 주여, 누군가를, 누군가를, 누군가 내게 사랑할 사람을 찾아줄 수 없나요(Lord, somebody, somebody, Can anybody find me somebody to love)."영화 '보헤미안 랩소디'에는 섬바디 투 러브를 비롯해 스물두곡이 흘러나온다. 대부분 극적 갈등을 해소하거나 머큐리(라미 말렉)의 심경을 직접적으로 전하는데 사용된다. 퀸 멤버들과 화해, 메리 오스틴(루시 보인턴)과 사랑 등이다. 주옥같은 곡들이 가지는 의미를 돌아보거나 머큐리의 삶을 세부적으로 관찰하려는 시도는 눈에 띄지 않는다. 그의 인생을 교과서적으로 압축했다. 중요한 순간을 대강 훑거나 생략하기도 한다. 머큐리가 어떻게 성공가도를 달릴 수 있었는지에 대한 고찰이 대표적이다. 퀸으로 활동하기 전 어떤 사람이었으며, 이민자로서의 경험이 음악에 어떻게 반영되는지 등은 말할 나위도 없다. 후천면역결핍 증후군(에이즈) 진단이 '라이브 에이드' 무대에 오르는 동기로 부여되기도 해 작품의 자전적 성격에 의구심도 불러일으킨다.머큐리를 다룬 영화에서 전형적인 멜로나 고진감래 성격의 드라마를 기대한 사람은 많지 않을 거다. 그의 삶이 결코 단순하지 않기 때문이다. 머큐리는 마지막까지 팬들을 그리워했다. 어떤 형태로든 사람들을 행복하게 한다는 사실에 뿌듯해했다. "다만 30분이라도 사람들이 나로 인해 운이 좋다고 느끼거나 기분이 좋아진다면, 찌푸린 얼굴을 펴고 잠시 미소라도 지을 수 있다면, 그것만으로도 나에게 가치 있는 일이다." 우리는 그에게 받은 사랑을 충분히 돌려줬을까. 여전히 독특한 발자취와 흥겨운 리듬에만 귀를 기울이는 건 아닐까. 어쩌면 머큐리가 바라는 바일 지도 모르겠다. 투 머치 러브 윌 킬 유의 가사는 진심일 테니."너무 깊은 사랑은 당신을 힘들게 할 거예요(Too much love will kill you). 삶을 거짓으로 만들지요(It'll make your life a lie). 너무 깊은 사랑은 당신을 힘들게 할 거에요(Yes, too much love will kill you). 어떤 길로 가야 할지 모르게 하죠(And you won't understand why You'd give your life). (중략) 결국에는(In the end)."

