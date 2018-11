"소아 당뇨 환자 위한 연속당 측정기 출시…스마트기기 연동"

[아시아경제 서소정 기자] 스마트 기기와 연동돼 부모가 소아당뇨를 앓고 있는 자녀의 당 수치를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 연속당 측정기가 나왔다.휴온스는 1일부터 미국 ‘덱스콤’사의 연속당 측정기(CGM)인 'G5'의 국내 발매를 개시했다고 1일 밝혔다.G5는 센서가 피부 바로 밑에 이식돼 5분마다 간질액과 포도당을 측정해 자동으로 연동 가능한 스마트 기기에 실시간으로 전송해주는 시스템이다. G5 모바일 앱(안드로이드 전용)의 ‘당(글루코오스) 정보 공유 기능’을 통해 최대 5명까지 데이터를 공유할 수 있어, 소아 당뇨 환자들의 부모가 자녀와 함께 있지 않아도 당 수치를 모니터링 할 수 있다. 또 환자 맞춤형 당 경고 알림 시스템이 고혈당과 저혈당의 위험이 있을 시 환자에게 즉시 알려준다. 채혈 횟수도 1일 2회로 감소시켜 당 측정을 위해 하루에 여러 번 채혈을 해야 하는 불편함을 개선했다.휴온스는 G5 전용 온라인 쇼핑몰인 ‘휴:온 당뇨케어'를 오픈하고, 운영에 돌입했다. 휴온스는 그 동안 국내에 허가와 판매가 이뤄지지 않아 G5의 구입 및 배송, A/S 등에 불편을 겪었던 소아 당뇨(1형 당뇨) 환자와 가족들의 어려운 상황에 대한 이해를 바탕으로 환자들과 소통을 강화하기 위해 G5 전용 쇼핑몰이자 전문 상담 센터인 ‘휴:온 당뇨케어’ 웹사이트를 선보이게 됐다.휴:온 당뇨케어는 G5에 관한 정확한 정보를 얻고, 궁금증을 실시간으로 해소할 수 있도록 PC와 모바일 버전으로 구축됐으며, 카카오톡 플러스 친구 상담, 야간 상담 센터도 함께 운영해 환자들과 즉각적으로 소통할 수 있도록 했다.엄기안 휴온스 대표는 “국내 당뇨 환자들이 G5를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 전용 온라인 쇼핑몰을 선보이게 됐다"면서 "환자 중심의 차별화된 마케팅과 실시간 상담 등을 통해 환자뿐만 아니라 가족들의 삶의 질 향상에도 기여할 것"이라고 말했다.한편 건강보험심사평가원에 따르면 지난해 기준으로 국내 당뇨 환자 수는 약 280만명 규모며, 이 중 소아 당뇨 환자 수는 2만1000명에 달한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.