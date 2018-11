김기남 삼성전자 사장 "외풍에 흔들리지 않는 사업 기반 만들자"

[아시아경제 원다라 기자] 김기남 삼성전자 대표(사장)삼성전자는 1일 경기도 수원시 ‘삼성 디지털 시티’에서 열린 창립 49주년 기념 행사에서 "글로벌 무역전쟁과 5G·AI 기술주도권 확보 경쟁 등 대외 불확실성과 경쟁의 강도가 더욱 심화되고 있다”며 “탄탄한 사업 구조와 제품 포트폴리오를 확보하고 지속 성장할 수 있는 체력을 비축해 어떠한 외풍에도 흔들리지 않는 견고한 사업 기반을 구축하자”고 말했다.그는수많은 어려움을 도전과 혁신으로 극복하며 세계적인 IT 기업이 된 것은 임직원들의 헌신이 있어 가능했다”면서혁신과 기술 고도화 노력을 통해 근본적인 사업 경쟁력을 확보하자”고 강조했다. 또 “주도적으로 일하는 문화를 만들어 가자”라며 “비효율 업무는 없애고 능동적으로 일에 집중하는 동시에 일과 삶이 균형을 이루는 건강한 조직문화를 구축하자”고 당부했다.삼성전자는 ‘창업의 뜻’을 기리는 임직원 봉사활동도 진행했다.목도리, 털모자, 무릎담요, 친환경 핫팩 파우치 등으로 구성된 500개의 방한용품 세트를 준비했다. 방한용품 세트는 임직원들의 응원이 담긴 카드와 함께 소외된 아동들에게 전달될 예정이다.한편 삼성 전자 계열사인 삼성전기와 삼성디스플레이도 1일로 각각 창립 45주년과 6주년을 맞아 임직원 봉사활동을 진행한다.는 지난10월 한달 간 해외법인과 함께 자원봉사 대축제 행사를 진행했으며 2일에는 대표이사와 임직원들이 삼성전기 임직원 기부금으로 조성된 수원의 청소년드림센터를 찾아 케이크를 만들고 진로 상담을 가질 계획이다. 삼성디스플레이는 14일 임직원과 지역 자원봉사자 400여명이 참석하는 김장축제를 개최하고 지역 소외계층 약 4000세대에게 김장김치를 나눠 줄 계획이다.

