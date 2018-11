“할머니 얼굴 형체 알아볼 수 없어”…경남 거제 ‘묻지마 폭행’ 막은 시민이 전한 당시 상황

B씨가 지난 4일 오전 2시 36분께 경남 거제시에 있는 한 크루즈 선착장 인근 길가에서 C(58·여)씨를 수십 차례 구타하는 모습.사진=연합뉴스·경남 거제경찰서

119구급대 관계자 역시 “신고를 접수한 시각은 오전 3시6분께였다”면서 “5분 만에 현장에 도착했다”고 말했다. 이어 신고자가 출동 시간이 늦었다고 느낀 것에 대해서는 “보통 119 신고자들은 1분1초를 1시간으로 느낄 정도로 느끼는데, 신고자 역시 당시 현장이 너무 다급해서, 그렇게 생각했을 수 있을 것 같다”고 덧붙였다.

[아시아경제 한승곤 기자] 경남 거제에서 50대 여성을 무차별 폭행하고 하의를 벗긴 뒤 시신을 인근 도로에 유기한 피의자가 검찰에 송치된 가운데, 현장에서 피의자의 폭행을 목격하고 이를 말리던 시민이 긴박했던 당시 상황을 전했다.당시 현장에서 폭행을 막은 시민 A 씨는 관련 기사 댓글을 통해 “기사에서 나오는 지나가는 행인이 나다”라며 범행 상황을 목격한 순간을 설명했다.그는 피의자 B(20·남)씨를 만나던 상황에 대해 “당시 10월4일 새벽 3시 저랑 친구 두 명 총 세 명에서 차를 타고 집에 가는 길에 사진 속 장소에서 범인이 사람을 끌고 은폐하러 가던 중 만났다“고 설명했다.그러면서 B 씨를 마주하던 순간에 대해서는 “범인이 차를 보더니 손짓으로 가라고 인상을 썼다. 그래서 믿기지도 않고 큰 사고를 직감하고 내가 친구 둘에게 우선 한 명은 경찰 한 명은 구급차에 신고하라고 하고 범인이랑 마주치고 차 세우고 내리는 데까지 15초 정도 걸렸다”고 말했다.이어 경찰 신고 과정에 대해서는 “선생님. 지금 사람을 죽인 범인을 목격했는데 저희 쪽으로 다가오네요. 우선은 때려서라도 제압하겠습니다”라고 말했다고 설명했다.그러자 B 씨는 “형님들 제가 경찰입니다. 그냥 가세요”이렇게 말했다며, 이에 대해 A 씨가 “니 몇살이고? 지금 무슨짓이고?”라고 말하자 “나 21살 . 그냥 끄지세요” 이렇게 답했다고 당시 상황을 전했다.이후 A 씨는 B 씨 명치를 발로 차서 넘어뜨린 뒤 B 씨의 추가 범행을 막았다. 당시 피해자 상황에 대해서는 “할머님은 얼굴 형체가 아예 없었고. 하의는 벗겨진 상태였다”면서 “범인 신발은 흰색신발이었는데 피범벅이였다”며 당시 긴박했던 상황을 전했다.이런 가운데 그는 기자와 경찰들에게 불만을 나타내기도 했다. 그는 “왜 이리 범인을 심하게 때렸냐”는 말을 들었다면서 “대충 넘기려고 하는 파출소 경찰들의 모습을 보니 화가 났다 분통을 터뜨렸다.또 자신의 기억으로는 신고 직후 경찰은 20분 만에 현장에 출동했고 119 구급대는 30분 만에 도착했다고 전했다.다만 실제 경찰과 119 구급대는 모두 5분여 만에 현장에 도착한 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 “지난 4일 새벽3시3분께 신고를 받고 출동해 피의자 조사 등 상황을 정리한 시각은 10분께였다”고 설명했다. 관계자의 말을 종합하면 현장 출동부터 상황정리까지 7분여 정도가 소요된 셈이다.앞서 지난 4일 오전 2시36분께 경남 거제시 한 크루즈 선착장 인근 길가에서 B 씨는 C 씨를 상대로 무차별 폭행을 가했다.당시 B 씨는 C 씨 얼굴과 복부 등을 주먹과 발로 20여분가량 폭행한 뒤 C 씨가 의식을 잃자 도로 주변으로 끌고 다니다 A씨 일행에게 제압당하고 출동한 경찰에 체포됐다. 당시 C 씨는 의식을 잃은 채 하의가 무릎까지 내려온 상태였다.경찰에 따르면 의식을 잃기 전 C씨는 무릎을 꿇고 살려달라고 B씨에게 애원한 것으로 알려졌다. 이어 C씨는 인근 병원으로 이송됐으나 치료를 받던 중 끝내 숨졌다.경찰 조사에서 B씨는 “술에 취해 왜 그랬는지 기억나지 않으며 그곳을 왜 갔는지도 모르겠다”고 진술한 것으로 전해졌다.피의자 B씨는 입대를 앞두고 있었으며 거제에서 아르바이트하며 가족들과 함께 지낸 것으로 알려졌다. 피해자 C씨는 남편과 자녀 없이 홀로 지내며 폐지를 주워 생계를 이어간 것으로 파악됐다.한편 경찰은 B 씨에 대해 상해치사 혐의로 검찰에 송치했으나, 검찰은 범행에 고의성이 있다고 판단, 혐의를 살인으로 바꿔 구속기소했다.

