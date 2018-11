삼성증권, 더존비즈온과 MOU… 법인토탈서비스 확대

[아시아경제 조강욱 기자]은 기업 비즈니스 플랫폼 전문기업인 (주)더존비즈온과 '중소기업 맞춤형 금융투자 솔루션' 제공을 위한 MOU를 체결했다고 1일 밝혔다.이번 업무협약을 통해은 더존비즈온의 비즈니스플랫폼인 '위하고(WEHAGO)' 사용 고객을 대상으로 최적의 금융투자 솔루션을 제공하게 된다.더존비즈온의 '위하고' 플랫폼은 기업의 금융 투자를 포함해 각종 금융 서비스, 경영관리, 통신, 신용정보 및 임직원 복지와 각종 부가 서비스에 이르기까지 외부의 분야별 전문 협력사와 제휴해 비즈니스 플랫폼에 걸맞은 다양한 서비스를 제공하고 있다.은 '위하고' 플랫폼을 이용하는 법인고객들을 대상으로전문가 그룹이 자금조달 및 맞춤형 재무컨설팅을 맡게되며, 법인 임직원을 위한 연금관리 등 개인자산관리 서비스도 시행할 예정이다. 비대면 금융서비스 확대로 다양한 서비스를 간편하게 이용할 수 있도록 구성하게 된다.한편,은 CEO·CFO를 위한 법인커뮤니티 프로그램인 CEO포럼, CFO포럼, Next CEO 포럼을 통해 법인토탈서비스를 활발하게 제공 중이다. 또 최근에는 경기테크노파크, 경기벤처기업협회, 대경기술지주 등과 제휴를 맺고 중소기업 및 스타트업으로 저변을 넓히고 있다.

