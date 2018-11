경복대 '차세대 보안리더' 양성 팔걷어…2명 합격

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교 IT보안과 학생들이 '차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB)'에 선발됐다.경복대는 최근 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보기술연구원이 주관한 BoB에서 IT보안과 재학중인 성민석, 최강현 학생이 최종 선발됐다고 1일 밝혔다. 한 학교에서 2명이 선발된 것은 이례적인 일이다.BoB는 1대1 도제식 교육을 통해 대한민국 사이버 안보를 이끌어갈 최고의 보안전문가를 육성하는 프로그램이다. 최고수준의 화이트 해커 양성 정보보호 교육과정으로 평가받고 있다.이번 BoB 선발에는 고교생ㆍ대학(원)생 등 총 1059명이 지원해 총 160명이 최종 선발됐다.선발된 160명은 6개월간 전공교육 및 팀 프로젝트 수행평가 후 최종경연을 거처 BEST 10과 그랑프리 팀을 선발하게 된다. 특히내년 3월 그랑프리 인증을 받는 10명에게는 국외연수, 창업 및 기술사업화지원 등의 혜택이 주어진다신효영 경복대 IT보안학과장은 "4차 산업혁명을 비롯한 정보통신 초연결 사회를 대비하기 위한 정보보호인력 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 차세대 보안리더로서 BoB에 선발된 재학생들에 기대가 크다"고 설명했다.

