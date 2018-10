쌍용차, '아듀 2018 세일페스타' 실시...티볼리 170만원·G4렉스턴 100만원 할인

[아시아경제 김지희 기자] 쌍용자동차가 차량을 저렴하게 구매할 수 있는 '아듀 2018 세일페스타'를 실시한다. 연말까지 구매 고객을 대상으로 ▲티볼리 브랜드 70만~170만원 ▲G4 렉스턴 100만원 ▲코란도 C 150만~350만원 ▲코란도 투리스모 200만~250만원의 할인이 제공된다. 오는 16일까지 구매하는 경우 렉스턴 스포츠를 제외한 전 모델에 대해 30만원을 특별할인하는 얼리버드 혜택도 누릴 수 있다.먼저 쌍용차는 G4 렉스턴 고객의 구매부담을 줄이기 위해 'G4 부담제로할부'를 운영한다. 6~48개월, 유예율 0~80% 범위에서 할부기간과 유예율을 자유롭게 선택할 수 있다. 또한 '2개월 FREE 할부'를 이용할 경우 선수금 없이 5.5% 이율로 60~72개월 장기할부가 가능하다.티볼리 브랜드는 선수율 제로 4.5% 할부(60~72개월) 구매 시 100만원을 할인해준다. 선수율 없이 5.9% 이율로 10년 분할납부해 할부금 부담을 줄일 수 있는 롱 플랜 할부도 운영한다. 티볼리와 코란도 브랜드 모두 선수율 제로에 1.9% 초저리할부 구매가 가능하다.코란도 투리스모의 경우 일시불 구매 시 200만원, 코란도 C는 150만원을 할인한다. 선수율 제로에 3.9% 할부(최장 60개월)를 이용하면 각각 150만원, 100만원 저렴하게 구매할 수 있다.이밖에도 쌍용차 모델의 재구매 대수에 따라 최대 70만원 추가 할인해주는 프로그램이 함께 운영된다.

