에르노, 창립 70주년 기념 한정판 캡슐 컬렉션 출시

[아시아경제 박미주 기자]신세계인터내셔날이 수입·판매하는 이탈리아 프리미엄 패딩 브랜드 '에르노'가 브랜드 창립 70주년을 맞아 한정판 캡슐 컬렉션을 출시한다고 1일 밝혔다.에르노는 브랜드 창립 70주년을 기념해 여성·남성 다운 재킷과 트렌치 코트 4종을 특별 제작했다. 네 가지 외투에는 에르노의 지난 역사와 우수성을 보여주는 상징적인 요소들이 반영됐다.모든 제품에는 열정, 영감, 가족 등 200여개의 단어가 패턴처럼 디자인됐다. 이 단어들은 “당신에게 에르노란 무엇입니까?”라는 질문에 대한 대답이며, 에르노를 함께 만들어 온 직원들의 생각과 삶의 이야기이기도 하다. 각 제품에는 ‘Herno 70 since 1948’이 표기된 특별 라벨도 부착됐다.트렌치 코트는 1세대 에르노를 성공으로 이끈 장본인이자 창립자인 주세페 마렌지가 제작했던 오리지널 모델을 현대적으로 재해석해 디자인했다. 더블 버튼과 벨트가 적용된 기본형 면 코트로, 주세페 마렌지의 정신과 브랜드가 태동한 이탈리아 마지오레 호수에서 받은 영감이 담겼다.70주년 다운 재킷은 2005년부터 에르노를 새롭게 이끌고 있는 클라우디오 마렌지의 대표 인기 디자인을 적용한 제품이다. 클라우디오 마렌지는 실제로 다운 재킷을 본격적으로 만들며 에르노를 전 세계에 알리기 시작했다.여성용 다운은 아래로 갈수록 넓어지는 에이(A)형 디자인으로 탈부착 가능한 퍼 장식이 따뜻하면서 화사한 느낌을 주며, 남성용은 후드가 달린 기본형 파카 스타일이다.70주년 컬렉션의 남성용 코트와 파카는 짙은 네이비 색상으로 선보이며 여성용은 은은한 베이지 색상으로 한정 출시됐다.에르노는 창립 70주년을 맞아 지난 6월 이탈리아 피렌체의 레오폴다역에서 브랜드의 아카이브를 전시하는 ‘라이브러리 프로젝트’도 진행하기도 했다. 피렌체는 에르노가 1971년 처음으로 참여했던 피티 워모(세계 최고의 남성복 박람회)가 열린 곳이다.

