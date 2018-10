[클릭 e종목]中은행주 자산건전성 지표 점검필요"

장젠친 중국공상은행(ICBC) 회장.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr









[아시아경제 문채석 기자]시가총액 2조1660억홍콩달러(약 315조원)에 달하는 중국공상은행(ICBC·Industrial & Commercial Bank of China Ltd) 등 주요 중국 은행업종 종목의 지난 3분기 지배주주순이익이 소폭 증가했지만 자산건전성 지표는 부진하다는 분석이 나왔다.찐링 KB증권 연구원에 따르면 시가총액상 중국증시에서 가장 큰 18.6% 비중을 차지하고 있는 은행섹터의 3분기 지배주주순이익 증가율은 전년 대비 7.4%로, 전년보다 7% 오른 상반기보다 소폭 상승했다. 국유대형은행 4곳, 중형은행 6곳, 지방도시은행 6곳, 그리고 교통은행 등 중국증시에 상장된 은행 28곳 중 17곳 실적을 합친 값이다.찐링 연구원은 앞으로 중국은행들 순이자마진(NIM)이 안정적 흐름을 보일 가능성이 크다고 봤다. 경기둔화로 신규대출 증가세가 약해지고 대출금리가 하락 구간에 진입할 가능성이 있는 데다, 부채비용이 완만하게 줄고 있는 상황을 고려했다는 설명이다.최근 증시 하락에 따라 중국 정부가 완화조치를 내놓고 있는 사실도 중국은행엔 긍정적인 '재료'다. 중국 금융당국은 지난해 2분기부터 지난 상반기까지 금융 레버리지 축소 및 리스크 방지 정책을 시행해오고 있다. 정책 기조엔 큰 변화가 없지만 수위는 낮아지고 있어 은행 업종 소속 종목들 자산규모는 앞으로 바닥을 다진 뒤 점차 안정세를 보일 가능성이 크다는 시각이다. 실제 조사 은행들의 3분기 총자산 증가율은 전년보다 6.9% 늘었다.다만 부실채권잔액이 3분기에 증가하는 등 은행들 자산건전성 지표에 부담스러운 지표가 나타나 주시할 필요가 있다. 찐링 연구원 조사에 따르면 국유대형은행과 중형은행 등의 '부실채권비율/부실채권잔액'은 지난해 1분기부터 지난 2분기까지 6분기 동안 하락했지만, 3분기에 부실채권비율은 그대로인데 잔액은 전 분기보다 2.13% 늘어났다.찐링 연구원은 "국유대형은행 중 중국공상은행과 농업은행(ABC·Agricultural Bank of China) 등의 자산건전성과 순이자마진은 대체로 안정적인 흐름을 보였고, 초상은행(CMB·China Merchants Bank) 같은 중형은행과 녕파은행(Bank of Ningbo) 등 지방도시은행의 3분기 실적 증가율은 업계 평균을 웃돌았다"면서도 "중형은행인 민생은행(China Minsheng Banking Corp Ltd)과 화하은행(Huaxia Bank Co Ltd) 등의 자산건전성 지표는 여전히 부진에서 벗어나지 못했다"고 말했다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>