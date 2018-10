티맥스데이터, IFRS 전환 돕는 '하이퍼데이터' 출시

[아시아경제 한진주 기자] 티맥스데이터가 새로운 IFRS(국제회계기준) 솔루션을 출시해 보험 분야 IFRS17 시스템 구축 시장을 공략한다.31일 데이터베이스 전문 기업인 티맥스데이터는 보험업계의 IFRS17 전환 이슈에 대응하기 위해 IFRS에 특화된 새로운 데이터 가상화 솔루션 ‘하이퍼데이터 포 IFRS(HyperData for IFRS)’을 출시했다고 밝혔다.티맥스데이터의 하이퍼데이터(HyperData)는 기업 내의 다양한 데이터베이스에 존재하는 수많은 데이터를 통합·연계해의미 있는 분석 결과를 도출할 수 있도록 지원하는 데이터 가상화 플랫폼이다. 하이퍼데이터는 분산된 데이터를 물리적으로 통합하지 않고도 분산된 정보를 조회하거나 취합이 가능하고, 추가되거나 변경된 업무에 손쉽게 대처할 수 있다.‘하이퍼데이터 포 IFRS’는 SI 방식보다 경제적인 비용으로 IFRS 시스템을 구축할 수 있다. IFRS17를 위한 최적화된 솔루션으로 데이터 마트 구축과 데이터 전송, 검증 등의 편의성을 제공한다. 보험사가 이 제품을 도입할 경우 신규 구축과 운영에 프로세스를 간소화할 수 있어 단기간에 새로운 국제회계기준을 적용한 시스템 구축·운영이 가능하다.하이퍼데이터 포 IFRS는 모델링 추가 기능을 통해 필요한 데이터 마트를 즉시 구성할 수 있고 데이터 구성 변경도 용이하다. 결산 데이터 모니터링을 통해 데이터를 빠르게 공유하고 기업 고유의 메타시스템을 적용해 기존 시스템과 유기적인 데이터 체계를 유지할 수 있다는 것이 특징이다. 입수 데이터를 기본으로 IFRS17뿐만 아니라 기존 업무에도 공통으로 적용할 수 있다. 데이터의 중복 문제를 해결해 국제회계기준 변경에 유연하게 대응할 수 있다.이희상 티맥스데이터 대표는 “IFRS에 특화된 하이퍼데이터 제품을 새롭게 출시해 보험권은 물론 금융 분야 고객들에게 큰 만족감을 불러올 것이라 자신한다”며 “보험사의 경우 변환 시기가 임박한 만큼 새로운 솔루션과 더불어 최상의 기술지원과 서비스로 고객만족을 이뤄가겠다”고 말했다.

