'손 the guest' 김동욱·김재욱·정은채, 종영 앞두고 감사 인사 전해

[아시아경제 임주형 인턴기자] 드라마 ‘손 the guest’에 출연하는 배우 김동욱·김재욱·정은채가 종영을 앞두고 시청자들에게 메시지를 전했다.악령을 보는 영매 윤화평 역을 맡은 김동욱은 "6월부터 거의 반년을 '손 the guest'와 함께 했다"며 "힘든 부분도 있었지만 그래서 더 윤화평이라는 캐릭터에 애정이 가고, 떠나보내기 쉽지 않을 것 같다. 마지막으로 윤화평을 응원해 준 많은 시청자분들게 감사드린다"고 말했다.최윤은 "지난 5개월 동안 쉼 없이 촬영에 임하면서 힘든 시간도, 고된 순간도 있었지만 워낙 애정이 컸던 작품이라 그런지 아쉬운 마음이 더 큰 것 같다"며 "좋은 팀워크가 있었기에 하루하루 굉장히 행복하고 소중한 시간이었다"고 밝혔다. 그는 해당 드라마에서 구마사제 최윤 역을 맡는다.정은채는 "첫 촬영 시작한 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 마지막 회가 다오는 게 실감이 안 난다"며 "항상 웃음을 잃지 않고 열심히 고생해주신 스태프분들 얼굴이 생각 난다. 드라마를 애정을 갖고 시청해주신 시청자분들께도 항상 감사하고 있다"고 말했다. 그는 악령을 믿지 않는 형사 강길영 역을 맡았다.한편 최종장을 앞둔 OCN 수목 오리지널 '손 the guest' 15회는 31일 밤 11시 방송된다.

