[아시아경제 이정민 기자]는 노창호 디자인경영센터장(전무)이 제20회 대한민국디자인대상에서 개인부문 최고 영예인 은탑산업훈장을 수상했다고 31일 밝혔다.노창호 전무는 1984년 금성사(현 LG전자)에 입사한 이후 34년 동안 디자인에 몸담아 왔다. 한국 최초의 김치냉장고와 2조식 세탁기를 디자인한 것을 시작으로 가전과 IT 영역에서 LG전자와 우리나라의 산업디자인을 이끄는 데 기여했다는 평가다.노 전무는 2015년 디자인경영센터장에 부임해 초프리미엄 브랜드 ‘LG SIGNATURE(LG 시그니처)’의 디자인을 통해 한국의 산업 디자인 수준을 한 차원 높인 공로를 인정받았다. 이 외에도 해외 정상급 디자이너들과의 협업모델을 구축해 국내 디자이너들의 역량을 높이고, 디자인 분야의 산학(産學)협력 프로젝트를 통해 산업현장의 디자인에 대해 학계와 적극 교류하고 있다.노 전무는 “대한민국 산업디자인의 발전과 국내 디자이너의 역량 향상을 위해 더욱 노력할 것”이라고 강조했다.

