그룹 위키미키 멤버 김도연이 소셜네트워크서비스(SNS)에 여행 사진을 공개했다.최근 김도연은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.사진 속 그는 카메라를 응시하고 서있다.해당 사진은 인스타그램 게시글에 표기된 지명으로 보아 일본 오키나와현에서 찍은 것으로 추측된다.한편 김도연은 최근 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙 in 라스트 인도양'에 출연했다.

