"항공산업 신성장엔진 논의" 인천공항, 세계항공컨퍼런스 개최

[아시아경제 조유진 기자] 인천국제공항공사(사장 정일영)는 30일부터 내달 1일까지 인천 파라다이스시티에서 세계 항공업계 전문가들과 함께 글로벌 항공산업의 최신 이슈를 논의하기 위한 ‘제3회 세계항공컨퍼런스’를 개최한다고 밝혔다.인천공항공사가 주최·주관하는 세계항공컨퍼런스는 2016년 처음 개최된 이후 올해로 3회째를 맞았다. 올해는 약 70개국 1000여명의 세계 항공·공항업계 전문가들이 한자리에 모여 ‘미래공항 : 글로벌 항공산업의 신성장 엔진’을 주제로 첨단기술이 변화시킬 미래 공항의 모습을 논의한다.전체 일정은 기조연설과 총 5개의 세션으로 이뤄졌으며, 세션 주제는 글로벌 항공산업 패러다임 변화, 환경변화에 대응한 미래공항 마스터플랜 수립 방안, 공항운영 최적화를 통한 여객 수용능력 확대, 4차 산업혁명과 공항서비스 혁신, 이해관계자 간 협력 및 제도적 지원 등으로 구성됐다.행사 첫날 오전에는 첫 일정으로 국제공항협의회(ACI) 세계본부의 봉가니 마세코 이사회 의장과 OECD 국제교통포럼(ITF) 김영태 사무총장이 기조연설자로 나서 미래의 공항과 항공산업에 대해 전망한다.글로벌 항공산업 패러다임 변화를 주제로 하는 1세션에서는 보잉 상용기부문 이사 웬디 소워스가 좌장으로 나서 마테오 커시오 델타항공 아태지역 부사장, 함디 차오우크 레바논 민간항공청장, 스테판 바노베르메이르 에어프랑스-KLM 아시아 지사장과 함께 미래 항공산업 환경변화에 영향을 주는 주요 원인을 분석하고 이러한 요인들이 공항에 주는 시사점을 논의한다.2세션에서는 환경변화에 대응한 미래공항 마스터플랜을 주제로 최근 고성장 중인 항공수요에 적절히 대처하기 위한 공항들의 마스터플랜 사례·기법에 대해 강용규 인천국제공항공사 공항연구소 소장, 칼레드 나자 달라스 포트워스공항 부사장, 리차드 하트쇼른 히드로공항 공항마스터플랜 이사, 우지후이 북경신공항건설조직 임원이 논의한다.이어 공항운영 최적화를 통한 수용능력 확대를 주제로 하는 3세션에서는 비엣젯항공 제이 린제스와라 이사가 좌장으로 나서며 씨케이 응 홍콩공항 운영본부장, 마린 플로크 르 고프 파리공항공단 공항합동의사결정 프로그램(ACDM) 책임자, 모르텐 풀센 코펜하겐공항 ACDM 책임자 등이 비행장 운영 효율성 개선을 위해 최신 IT 기술을 ACDM 운영에 접목시킨 사례를 공유할 예정이다.1일에 진행되는 4세션은 4차 산업혁명과 공항서비스 혁신을 주제로 진행되며, 비눕 고엘 국제항공운송협회(IATA) 아태소장이 좌장으로 나서 안정준 인천국제공항공사 스마트추진단장, 알데르트 호프만 스키폴공항 IT 전략 부서장, 카를로스 요시히로 카두오카 SITA 공항부문이사 등과 함께 인천공항과 해외 주요 공항들의 첨단기술을 활용한 여객서비스 혁신 사례와 효과를 심도 있게 논의한다.이해관계자 간 협력 및 제도적 지원을 주제로 하는 마지막 5세션에서는 최민아 인천국제공항공사 사회가치추진실장이 좌장으로 나서 국제공항협의회(ACI) 본부의 안투앙 로스트워로우스키 부사무총장, 라팔 밀차르스키 LOT 폴란드항공사장, 헌틀리 로랜스 美 뉴욕·뉴저지 민간항공청 공항장, 디에고 마르티네즈 국제민간항공기구(ICAO) 교육부문 책임자와 함께 스마트 공항 실현을 위한 이해관계자 간 협력과 제도적 과제 해결 방안에 대해 다양한 의견을 나눈다.정일영 인천공항공사 사장은 “현재 세계 항공산업이 겪고 있는 거대한 패러다임 변화의 중심에는 공항이 있다”며

