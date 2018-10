삼성전기, MLCC 호황으로 사상 최대 영업이익...어닝서프라이즈(상보)

[아시아경제 원다라 기자]가 적층세라믹콘덴서(MLCC) 호황으로 분기 기준 사상 최대 영업이익을 달성했다. 4분기에도 MLCC 가격강세로 실적 개선세가 이어질 전망이다.삼성전기는 2018년 3분기 매출액이 2조3663억원, 영업이익이 4050억원이라고 31일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 28.5%, 292.5% 증가한 수치로 분기 기준 사상최대 실적이다. 당초 업계에선 삼성전기가 이번 분기 3700억원 수준의 영업이익을 거둘 것으로 예상했다.삼성전기는 "고사양 제품 판매가 크게 증가했고 주요 거래선의 신모델 출시로 모듈 및 기판 등 주요 부품의 공급이 증가해 모든 사업부문의 매출과 영업이익이 개선됐다"고 설명했다.사업부문별 매출액은 컴포넌트 솔루션 부문이 3분기 매출 1조 268억 원으로 전분기 대비 1582억 원(18%), 전년 동기 대비 4,188억 원(69%) 증가했다. 카메라모듈 사업을 담당하는 모듈 솔루션 부문은 전분기 대비 2732억 원(45%), 전년 동기 대비 631억 원(8%) 증가한 8851억 원의 매출을 기록했다. 기판 솔루션 부문은 3분기 매출 4324억 원으로 전분기 대비 1329억 원(44%), 전년 동기 대비 328억 원(8%) 증가했다.삼성전기는 "MLCC 사업을 담당하는 해외 거래선 신모델에 소형·초고용량 MLCC 공급이 증가했고, 산업·전장용 MLCC 매출도 거래선 다변화로 전분기 대비 크게 늘었다"고 설명했다. 이어 "모듈사업에선 전략 거래선의 플래그십 신모델 출시로 카메라 및 통신 모듈 공급이 증가했고, 중화 주요 거래선에 손떨림 보정(OIS) 기능이 탑재된 듀얼카메라 판매가 늘어나 매출이 크게 성장했다"며 "OLED향 경연성인쇄회로기판(RFPCB) 및 차세대 스마트폰용 메인기판인 SLP(Substrate Like PCB) 공급이 증가했고, PC 수요 확대로 패키지 기판 매출도 크게 늘었다"고 덧붙였다.삼성전기 실적 개선세는 당분간 이어질 전망이다. 노근창 현대차증권 연구원은 "4분기에도 MLCC가격 강세가 이어질 것"이ㅏ라면서 "삼성전기가 2018년은 MLCC 한 제품으로 실적 서프라이즈를 주도했다면 2019년에는 모듈 사업부의실적 기여도가 상승할 것으로 보인다"고 말했다.

