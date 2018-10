[e공시 눈에 띄네]코스피-30일

효성화학 효성화학 298000 | 코스피 현재가 118,000 전일대비 2,500 등락률 +2.16% 거래량 30,973 전일가 115,500 2018.10.30 15:30장중(20분지연) close

효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 현재가 166,000 전일대비 9,000 등락률 +5.73% 거래량 13,957 전일가 157,000 2018.10.30 15:30장중(20분지연) close

화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 현재가 1,725 전일대비 60 등락률 +3.60% 거래량 77,855 전일가 1,665 2018.10.30 15:30장중(20분지연) close

유니온머티리얼 유니온머티리얼 047400 | 코스피 현재가 1,875 전일대비 20 등락률 -1.06% 거래량 3,460,944 전일가 1,895 2018.10.30 15:30장중(20분지연) close

대한제강 대한제강 084010 | 코스피 현재가 5,030 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 132,140 전일가 5,030 2018.10.30 15:30장중(20분지연) close

세화아이엠씨 세화아이엠씨 145210 | 코스피 현재가 2,990 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,990 2018.10.30 00:00장중(20분지연) close

[아시아경제 문채석 기자]<장 종료 후 주요 공시>=3Q 연결 잠정 영업익 363억원…전년比 13.4%↓=계열사 Hyosung DongNai Co., Ltd. 채무 285억원 보증 결정=종속회사 화승소재가 고무컴파운드 등 제조사업 부문 '화승소재'와 기타 투자부문 '빅토리제일에스피씨'로 인적분할=종속회사 화승소재 362억원 규모 주주배정 유상증자 결정=계약기간이 끝나 20억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정=주가를 안정시키고 주주가치를 높이려 30억원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 결정=자회사 QM Holdings, Inc. 채무 95억원 보증 결정

