[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 30일 오후 구청 공감기획실에서 열린 제1회 양천구 ‘ALL TOGETHER 영상제’ 공모전 시상식에 참석했다.구민이 직접 참여, 다양한 주제로 영상을 만들고 우수한 콘텐츠를 함께 공유하기 위해 열린 이번 영상제에서는 심사를 거쳐 총 10팀이 수상자로 선정됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.