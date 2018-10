리처드 포드 "기억에 대한 기록, 까다롭지만 가치 있어"

[아시아경제 조목인 기자] "생존을 위해서는 역사상의 보다 민감한 사안들에 대한 공정한 기억, 그리고 관점이 필요합니다. 조지오웰이 말하기를 과거를 지배하는 자가 미래 또한 지배한다고 했습니다.다시 말해, 현재를 지배하는 이가 과거 또한 지배합니다."제8회 박경리문학상 수상자인 미국 소설가 리처드 포드(74) 씨가 30일 연세대학교 연세·삼성학술정보관에서 열린 강연에서 '기억'과 '기록'의 중요성에 대해 역설했다. '회고록에 대한 단상들'을 주제로 한 이번 강연에서 그는 "누군가의 삶에 대해 오직 사실에 기반한 진실을 이야기 한다는 것은 복잡하고 까다로운 일"이라면서도 "기억에 대해 이야기한다는 것은 정치적인 필요성이라는 차원에서, 나아가 우리의 생존과 직결된 문제라는 점에서 중요하다"고 강조했다.과거와 떳떳하게 대면하지 못할 때, 과거를 망각할 때, 과거를 거짓으로 덮으려 할때 우리는 스스로를 위험에 빠뜨리게 된다. 그만큼 허구적인 소설이나 한 사람의 삶 전체를 조명하는 자서전과 다른 진실에 대한 기록인 회고록이 중요하다고 그는 밝혔다.러시아 대문호 레프 톨스토이는 회고록에 대해 '작가 자신의 눈에 맺힌 눈물'에만 초점을 맞추고 있다며 비판했다. 지나치게 감정적일 뿐 사실이 아니라며 예술의 한 형태로 보기에는 불완전 하다는 쓴소리다. 하지만 포드 씨는 회고록은 감정적이거나 상상에입각하거나 재구성된 사실과는 거리가 멀다고 반박했다. 회고록을 쓰기 위해서는 삶에서 무엇이 중요하고 흥미로운지에 대해 나강한 확신을 가져야 한다. 이 작업은 굉장히 독창적이고 많은 상상력과 공감 능력을 필요로 하는 일이라는게 그의 지적이다.포드 씨는 자신의 부모님에 대한 기록을 담아 지난해 출간한 책 '그들 사이에서'를 언급하면서 회고록이 반드시 작가 자신에 대한 이야기일 필요가 없으며 특정 장소나 혹은 작가가 흥미를 가진 시대에 대한 것일 수 있다고 설명했다. 자신이 부모님에 대한 회고록을 쓴 것은 단순히 그들을 추억하기 위해서가 아니라 "독자들에게 도움이 되는 일을 하고 싶었기 때문"이다. 죽음이 아닌 다른 형태로 부모님을 떠올림과 동시에 누군가의 죽음에 대해 생각한다는 것은 곧 종착점에 다다른 삶에 대해 생각하는 행위이며 이것이 독자들에게 공유되는 가치가 될 수 있다는 확신이 있었다.그는 다양한 동기에 의한 다양한 글쓰기가 회고록이 될 수 있지만 그것이 독자들에게 사실 자체로 전할 수 있는 가치가 있는 이야기여야 한다고 밝혔다. 어떤 이의 삶에 대해 이야기하는 것은 진지하고 어려운 행위이며 결코 가볍게 여길 수 없다는 것이다. 자신이 쓰려고 하는 회고록이 독자들에게 의미 있는 가치를 전해줄 수 없다는 확신이 들 경우 '쓰지 않겠다'라고 할 수 있는 용기도 필요하다고 조언했다. 이는 문학만큼이나 회고록이 진지한 작업이며 개인의 기억을 무성의하게 기록하는 작업이 아닌 까닭이다.훌륭한 회고록으로는 영국 작가 V.S. 프리쳇의 '문 앞의 택시'를 추천했다. 형식면에서도 아름답지만 "가치는 예술적 표현에서 나오는 것이지 단순히 존재했다고 해서 그 자체를 가치로 봐달라고 할 수는 없다"는 명제의 귀감이 되는 책이라고 그는 덧붙였다.리처드 포드 씨는 평범한 사람들의 일상적 삶을 통해 미국 사회를 날카롭고 냉정한 시선으로 그려내 '가장 미국적인 소설을 쓰는 작가'라는 평가를 받고 있다. 캘리포니아대학에서 문학 석사학위를 받았고 경찰·잡지편집자·대학강사·스포츠잡지 기자 등 다양한 일을 했다. 1976년 '내 마음의 한 조각'으로 데뷔했다. 1986년 발표한 '스포츠라이터'로 작가 입지를 굳혔고, 후속작 '독립기념일'로 1996년 미국 문학사상 최초로 퓰리처상과 펜·포크너상을 동시에 받았다. 2012년에는 장편소설 '캐나다'로 프랑스 페미나 외국문학상, 미국도서관협회의 카네기 앤드루 문학상을 받았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.