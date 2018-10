카카오페이 멤버십, 가입자 500만 돌파

[아시아경제 한진주 기자] 카카오페이 멤버십 서비스 가입자가 500만명을 돌파했다.카카오페이 멤버십은 하나의 바코드로 여러 제휴사의 멤버십 포인트를 관리할 수 있는 서비스다. 지난해 9월 가입자 300만 명을 돌파한 지 1년 만에 500만명을 넘어섰다. 카카오페이 멤버십 가맹점도 33개 브랜드, 6만5000여개 매장으로 확대됐다.카카오페이는 자체 특허 기술로 개발한 '올인원 바코드'를 적용했다. 가입할 ‹š 발급되는 바코드 하나로 각 제휴사별 멤버십을 따로 선택하지 않고도 편리하게 포인트를 적립·사용할 수 있다.카카오페이는 지난 8월 스탬프형 서비스도 선보였다. 커피빈과 이디야 커피에서 ‘카카오페이 멤버십’ 바코드를 제시하면 음료 한 잔 당 하나의 스탬프를 적립할 수 있다. 카카오페이 멤버십 제휴사가 ‘카카오페이 매장결제’ 가맹점이면 하나의 바코드로 결제와 동시에 포인트 적립까지 가능하다. 지난 25일 GS&POINT가 신규 적용돼 GS25 편의점에서는 결제·적립을 한 번에 할 수 있다.카카오페이 멤버십에서는 해피포인트, CJ ONE, L.POINT, 신세계포인트, CU, GS&POINT 등을 이용할 수 있다. 이밖에 ▲커피(이디야 커피, 커피빈) ▲뷰티(바디샵, 스킨푸드, 아모레퍼시픽 뷰티포인트, 토니모리)▲패션(리클럽, 삼성패션, 아디클럽, LF, PAT) ▲백화점(이랜드리테일, 현대백화점 H.Point) ▲문화(교보문고, 메가박스) ▲주유(S-Oil, 현대오일뱅크)▲항공(아시아나항공)▲여행(모두투어, 하나투어) 등에서 가맹점을 다수 확보했다.

