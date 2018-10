아너스가구, 리뉴얼 기념 ‘싱크대·붙박이장’ 등 최대 43% 할인 이벤트

40년 전통의 아너스가구가 지난 10월 23일 쇼핑몰을 새 단장을 기념하며 대대적인 할인 행사 및 사은품 제공 행사를 진행한다고 밝혔다.싱크대, 붙박이장 등 맞춤가구 전문제조기업인 아너스가구의 제품은 고객의 요청에 따라 만들어지는 맞춤제작은 물론 추가 구성 없는 기본 구성까지도 알차게 제공된다. 특히 아너스가구 싱크대는 국내 최다 모델을 선보이는 등 소비자 선택의 폭을 넓히고, 직영공장 운영으로 합리적인 가격까지 갖춰 꾸준한 충성 고객들을 보유하고 있다.싱크대와 함께 시그니처 제품으로 알려진 붙박이장은 특허 받은 알루미늄 마감처리와 중간선반 23mm, 기둥판 18mm, 몸통 뒤판 9mm 등으로 일반적으로 사용되는 3mm 보다 3배 더 두꺼운 자재를 쓰고 있어 독보적인 견고함을 자랑한다.여기에 A/S 및 사후관리 부분에서도 대기업과 동일한 기준으로 1년 동안 무상 관리를 받을 수 있어 소비자들이 안심하고 사용할 수 있다는 평가다.이러한 아너스가구에서 진행되는 금번 이벤트에서는 시스템주방 초특가 상품(2.4m 기준)인 UV하이그로시(1,380,000원)와 친환경 소재인 PET 그레이 & 화이트 제품(1,580,000원)을 할인 판매한다.또한 붙박이장 초특가는 총 7가지 상품으로 여닫이국민붙박이장 엘레강스를 1자당 79,900원에 판매한다. 단, 최소주문수량은 9자부터이며 9자 미만은 일반상품 가격이 적용된다. 슬라이딩 붙박이장은 자당 86,000원부터 99,000원까지 6종의 상품(최소수량 10자)을 판매하며, 붙박이장 초특가 일부 상품은 50조 한정으로 판매 될 예정이다.그 외 시스템주방은 무료철거와 무료배송설치 및 3m 이상의 주방을 설치할 경우 틈새장 사은품을 추가로 제공하며, 붙박이장 직접 실측 시 2단 소서랍을 증정하는 이벤트도 계속 진행된다.이 밖에 공통이벤트로는 제품 설치 후 사진과 후기를 올리는 고객에게 문화상품권 2만원을 증정하는 후기 이벤트를 비롯, 신규회원에게 즉시 사용 가능한 1만원의 적립금을 제공하는 신규회원 이벤트 등도 진행 중이다.추가적으로 일반할인 상품도 조건에 따라 시스템주방 5%, 붙박이장 10%의 추가할인이 적용될 예정이며, 쇼룸에 방문해 상담을 받는 고객에게는 드롭커피와 음료도 제공된다.한편, 아너스가구의 리뉴얼 기념 초특가 할인 이벤트는 10월 23일부터 11월 30일까지 진행된다.

