타이거JK, 11월14일 드렁큰타이거 굿바이 앨범 발표(공식)

[아시아경제 황효원 기자] 드렁큰타이거가 마지막 앨범 발매일을 확정했다.지난 1999년 데뷔해 한국 힙합의 대중화와 역사를 이끌었던 타이거JK는 오는 11월14일 드렁큰타이거의 기념비적인 마지막 음반 정규 10집을 발표한다. 올해로 20주년을 맞이한 그가 2009년 ‘Monster’ ‘True Romance’를 타이틀곡으로 내건 음반 'Feel gHood Muzik : The 8th Wonder’ 이후 10년만에 발매하는 솔로 음반이다.타이거JK는 굿바이 앨범을 완성하기까지 오랜 시간을 쏟았다. 힙합씬 레전드 프로듀서 랍티미스트와 150여곡을 만든 타이거JK는 그간 작업한 곡들을 뒤엎을 정도로 심혈을 기울여 음반을 완성했다. ‘힙합은 한 순간의 유행이 아닌, 인간의 경험을 바탕으로 한 음악’이란 메시지를 담은 새 음반은 순위 만으로 가치를 판단하는 현 가요계에 묵직한 울림을 전할 전망이다.그는 “혼을 쏟아 담아 만들어 낸 곡들이 일주일 후면 수명이 끝나버리는 디지털 음악 환경에서, 드렁큰타이거의 오리지날리티를 고집하긴 어려웠다. 팬들을 위해 마지막이란 동기부여가 필요했다”면서 "이젠 직장인이 되고 사회생활에 바쁜 드렁큰타이거 30~40대 팬들이 반가워할 생각에 너무 행복하다”라고 소감을 전했다.타이거JK는 10집을 마지막으로 ‘드렁큰타이거’란 팀명은 더 이상 쓰지 않는다. 그는 요즘 힙합씬의 패러다임과 더불어 드렁큰타이거 음악 정체성에 따른 선택이라며 생각을 전한 바 있다. 그런 의미에서 힙합씬의 기념비적인 마지막 음반은 철저히 드렁큰타이거의 팬들, 그리고 꾸준히 응원을 보내준 마니아층을 위해 만들어진 앨범이다. 국내외 힙합씬 뮤지션들과 스태프가 대거 참여한 만큼 차트뿐 아니라, 오프라인 음반시장에서도 큰 반향을 일으킬 전망이다.예전 팬들도 드렁큰타이거의 행보에 뜨거운 응원을 보내고 있다. 앞서 선공개한 곡들은 드렁큰타이거의 음악을 사랑해준 팬들에겐 익숙함을, 젊은 힙합 팬들에겐 신선한 자극을 주며 세대를 잇는다는 평을 받았다. 특히 산전수전을 겪은 리얼스토리를 전달해준 타이거JK와 완벽한 호흡을 보여준 프로듀서 랍티미스트의 조합도 반가움을 더하고 있다.그동안 아내 윤미래, 래퍼 비지와 함께 꾸린 그룹 MFBTY는 물론, 소속사 필굿뮤직의 수장으로 활동해온 타이거JK는 내년까지 장기적인 프로모션을 활발한 활동을 펼칠 예정이다. 드렁큰타이거란 이름이 한국 힙합사에 묵직한 의미를 갖는 만큼, 타이거JK 역시 힙합 음악에 대한 진정성과 책임감을 담은 마지막 음반을 작업 중이다.한편 타이거JK는 그간 '너희가 힙합을 아느냐', '난 널 원해', '위대한 탄생', ‘굿라이프' 등 드렁큰타이거의 히트곡을 발표하며 국내 힙합씬에 활기를 불어넣었다. 5집 활동 이후 DJ샤인이 탈퇴한 뒤 타이거JK 홀로 활동했으며 '소외된 모두, 왼발을 한 보 앞으로!', '심의에 안 걸리는 사랑노래' '몬스터(Monster)'를 연달아 히트시켰다.

