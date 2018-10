[아시아경제 온라인이슈팀]2018 신한은행 MY CAR KBO리그 SK 와이번스-넥센 히어로즈 플레이오프 1차전 경기가 27일 오후 인천 미추홀구 인천 SK 행복드림구장에서 열렸다. 이날 배수현 치어리더가 응원하고 있다.

