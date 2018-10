"미래차 아이디어 한자리에"…현대기아차, 'R&D 아이디어 페스티벌' 개최

[아시아경제 김지희 기자] 미래 이동수단과 차량 기술에 대한 현대기아차 연구원들의 고민이 담긴 결과물이 한 자리에 모였다.현대기아자동차는 30일 경기도 화성의 현대기아차 기술연구소에서 연구원들이 직접 제작한 차세대 이동수단과 차량 내 유틸리티를 선보이는 ‘2018 R&D 아이디어 페스티벌’을 진행했다. 지난 2010년 처음 시작된 이후 올해로 9회째를 맞은 이번 페스티벌은 현대기아차 연구개발본부 내 열린 연구문화를 조성하고 연구원들의 창의력을 이끌어내기 위해 마련됐다.올해 행사는 미래를 선도하고 새로운 방향성을 제시하는 상상의 모빌리티 및 응용기술과 차량에 곧바로 적용할 수 있는 재미있고 간단한 아이디어에서 비롯된 차량 내 유틸리티를 주제로 진행된다. 현대기아차는 지난 3월과 5월 연구원들을 대상으로 모빌리티 및 응용기술, 차량 내 유틸리티를 주제로 공모를 진행해 본선 진출작 12개를 선정했다.모빌리티 및 응용기술 부문에서는 ▲장애물이 있어도 제약 없이 이동 가능한 휠 ‘NAMU’ ▲형태 변형이 가능한 공기주입식 시트 ‘Big Hero’ ▲자동차 운전용 마우스 형태의 핸들 ‘Atlas Project’ ▲대기정화, 회생제동 등 다양한 기능을 보유한 휠 ‘All-in-Wheel’ ▲공간제약에서 자유로운 전기차 자동충전 시스템 ‘Hidden Charger’ 등이 본선에 진출했다.차량 내 유틸리티 부문에서는 ▲정차 상태에서 차량 안전기술을 체험할 수 있는 ‘Learn&Feel’ ▲사이드글라스에 맺힌 빗물을 바람으로 제거하는 ‘비도 오고 그래서’ ▲수소차에서 발생한 물을 활용해 식물을 재배하는 ‘숲어카’ ▲아이오닉 전기차 전면부에 내장 가능한 쇼핑 카트 ‘Ionic 카트’ ▲차량 내부 향기를 조절하는 ‘Selective H-Aroma’가 선정됐다.아울러 해외연구소 특별 부문에서는 ▲그릴을 취향에 따라 바꾸는 ‘KING OF MASK’ ▲스마트폰으로 지하주차장에 주차된 차량 위치를 찾을 수 있는 ‘HERE I AM’ 등이 본선 진출했다.이날 행사에서 12개팀은 작품에 대한 간단한 설명과 시연, 질의응답 시간 등을 진행한다. 연구개발본부장 등으로 구성된 심사위원단과 직원 청중평가단 180여명이 참신성, 완성도 등을 평가해 순위를 매길 예정이다.현대기아차는 수상작들을 향후 국내 모터쇼를 비롯한 각종 사내외 행사에 전시할 계획이다.

