[코인브리핑] 英 당국, 코인 개념 재정의…日기업은 은행권과 협업 '한창'

[아시아경제 이민우 기자] 가상통화 주요 해외 이슈를 정리해 전달합니다.펠릭스 후펠트 연방금융금융감독청(BaFin)은 독일 현지 언론 한델스블라트와의 인터뷰를 통해 가상통화공개(ICO) 관련 규제는 범 국가적 차원에서 공조가 이뤄져야 한다고 주장했다. 그는 후펠트 청장은 "그동안 ICO가 기존 금융에 포함되는지와 같은 사소한 이슈에만 집중했지만 이제는 미래를 염두에 두고 선도적인 규제를 만들어야 할 때"라며 "장기적으로 볼 때 글로벌 기준이 마련돼야 하며 현재 여러 국가들이 논의를 진행하고 있다"고 했다. 투자자들에게도 조언했다. 그는 "ICO 숫자나 ICO당 조달 자금 규모가 늘어나고 있지만 투자자들은 제대로 보호받지 못하고 권리를 누리지 못하고 있다"며 "개인적으로 일반 투자자들은 ICO를 멀리하라고 권하고 싶다"고 밝혔다.영국 정부의 가상통화 태스크포스(TF)는 가상통화 자산에 대한 개념을 정의한 보고서를 발간했다. 영란은행(BOE)와 영국 금융감독청(FCA)가 합동으로 꾸린 TF팀은 가상통화 관련 자산(크립토에셋)을 두고 널리 통용되는 정의가 없는데다 가상통화마다 보유자의 권리를 제각각으로 명시했기 때문에 혼선을 빚고 있다는 문제인식에서 이 같은 보고서를 작성했다. 보고서에 따르면 TF팀은 자체 개발 프레임워크를 통해 가상통화 자산을 세 가지로 분류했다. 거래형, 증권형, 유틸리티형으로 기존과 크게 다르지는 않다. 투자를 위한 거래수단, 가상통화공개(ICO)를 통한 탈중앙화 네트워크 개발 수단 및 자금 조달 수단의 내용을 모두 담았다.일본의 IT 장비 및 서비스 기업 후지쯔는 일본 내 9개 은행과 함께 은행간 결제 플랫폼을 구축한다. 이 플랫폼에서는 은행 간 결제를 위해 일종의 디지털통화가 사용될 전망이다. 해당 디지털통화가 가상통화가 될지, 어떤 가상통화일지는 미정이다. 히타치 그룹은 인도 은행 시장에 본격 진출한다. 히타치의 100% 자회사 히타치페이먼트는 인도 최대 국영은행인 인디아스테이트(SBI)와 인도 전국을 대상으로 하는 디지털결제플랫폼을 만들 예정이다. SBI는 현지 시장 점유율 23%인 인도 최대 상업은행이다. 고객 수는 4억2000만명 이상으로 평가받고 있다. 히타치와 첨단 기술과 SBI의 시장지배력을 결합해 인도 내 금융서비스 혁신을 꾀한다는 전략이다.국내 대표 게임업체 넥슨의 지주회사인 엔엑스씨(NXC)가 유럽 최초 가상통화 거래소 비트스탬프를 인수한 것으로 알려졌다. 슬로베니아·영국을 거쳐 룩셈부르크에 자리를 잡은 비트스탬프는 유럽에서 유일하게 허가 받은 가상통화 거래소다. 29일(현지시간) 코인데스크는 이날 벨기에에 있는 NXC의 투자회사 NXMH가 비트스탬프의 경영권 지분을 인수했다고 전했다. 거래 규모는 알려지지 않았다. 앞서 넥슨은 지난해 9월 국내 가상통화 거래소 코빗을 인수하기도 했다. 업계에서는 넥슨이 자금력을 기반으로 국제적 가상통화 거래소 네트워크를 구축하려는 전략으로 해석하고 있다.

