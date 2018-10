[시승기] '내유외강' G4 렉스턴, 강인한 외관에 부드러운 주행감

[아시아경제 김지희 기자] "더욱 뜨거워질 대형 SUV 시장에서 제대로 경쟁해보고 싶습니다."그간 우리나라에서 대형 스포츠유틸리티차량(SUV)은 큰 관심을 끌지 못했다. 불편한 승차감과 낮은 연비효율성에 더해 좁은 도로에서의 주행이 어렵다는 점 등이 단점으로 꼽혔다. 그러나 최근 몇 년 새 분위기가 달라졌다. '큰 차'에 대한 선호가 높아짐에 따라 국내 완성차 업체들이 속속 대형 SUV 시장 합류를 예고하고 있다. G4 렉스턴을 앞세워 이 시장에 일찌감치 진출한는 치열한 경쟁이 예상되는 상황에서도 상당한 자신감을 드러냈다.의 자신감은 수치로도 나타난다. G4 렉스턴은 지난해 출시 이후 올해 들어 국내 대형 SUV 시장의 60%를 차지하고 있다. 최근에는 기존 국내 대형 SUV 시장에서 독주체제를 굳히고 있던 기아차 모하비 판매량을 2배 가량 앞섰다.지난 4일 경기 김포에서 인천 영종도까지 84㎞ 구간에서 2019년형 G4렉스턴을 시승했다. 먼저 G4 렉스턴은 대형 SUV에 걸맞는 강인함과 역동성이 느껴지는 외관을 갖췄다. 플래그십 모델인 만큼 투박함보다는 묵직함이 강했다. G4 렉스턴의 묵직함에는 여타 SUV와 비교해 분명하게 느껴지는 큰 차체도 한 몫을 했다. G4 렉스턴의 전장은 4850㎜, 전폭 1960㎜, 전고 1825㎜다.내부는 넉넉한 실내공간을 기본으로 갖춤과 동시에 디테일에 주목했다. 2019년형 모델에는 2열 팔걸이에 트레이를 비롯해 스마트폰 거치가 가능한 컵홀더가 적용된 점이 특징이다. 공간 활용성도 강화됐다. 좌석에 탑승객을 태우고도 4개의 골프백을 실을 수 있도록 설계됐다는 게의 설명이다. 다만 내부 인테리어 전반적으로 세련되기 보다는 고풍스러운 느낌이 든다는 점은 젊은 층에게는 선호가 갈릴 수 있어 보였다.주행을 시작하면 외관과 달리 차체가 무겁지 않고 부드럽게 움직인다. 차체가 높아 처음 운전석에 앉았을 때는 공중에 떠있는 듯한 느낌이 들기도 했지만 막상 운행에 나서니 오히려 안정감이 들었다. 가속력도 준수하다. 시속 120㎞ 이상의 속도로 달려도 힘에 부친다는 느낌이 들지 않았다. 시속 160㎞까지 먹먹함 없이 가속이 이뤄졌다. 승차감을 반감시키는 소음이나 진동도 세단에 비교할 수 있을만큼 적었다.뉴 e-XDi220 LET 디젤엔진과 메르세데스-벤츠 7단 자동변속기가 조합됐다. 최고출력은 187마력, 최대토크 42.8㎏ㆍm의 성능을 발휘한다. 복합연비는 이륜구동과 사륜구동 기준 각각 10.5㎞/ℓ와 10.1㎞/ℓ로 우수하다.2019년형 G4 렉스턴은 SUV의 역동성과 고급스러움을 동시에 추구하는 이들에게 좋은 선택지가 될 것으로 보인다. 가격은 트림별로 럭셔리 3448만원, 마제스티 4045만원, 헤리티지 4605만원이다. 스페셜 모델인 유라시아 에디션은 3795만원이다.

