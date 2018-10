[아시아경제 온라인이슈팀]문가비가 또 섹시한 몸매를 자랑했다.문가비는 최근 자신의 인스타그램을 통해 “헤어를 가장 건강하게 유지하는 팁은 헤어에 아무것도 안 하는 것이지요. 노 펌! 노 염색!”이라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.공개한 사진 속 문가비는 모델 포스가 느껴진다. 그는 샴푸 모델을 연상케 하는 긴 머리를 날리면서 특유의 섹시미를 자랑한다.한편 문가비는 최근 SBS 예능프로그램 ‘정글의 법칙 in 라스트 인도양’에 출연하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.