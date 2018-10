KT 유엔관광기구에서 관광을 논하다

[아시아경제 황준호 기자]는 중국 계림에서 진행된 '12차 유엔 세계관광기구·태평양 지역 관광 협회 관광 트랜드와 전망 포럼(12Th UNWTO/PATA Forum on Tourism Trends & Outlook)'에 한국 대표로 참석해 관광 데이터를 과학적으로 분석하는 방법론에 대해 발표했다고 29일 밝혔다.유엔 세계관광기구(UNWTO, United Nations World Tourism Organization) 주관으로 진행된 이번 포럼은 전 세계 관광 관련 정부, 공사, 학계, 업계 관계자 1000여명이 참가했다.는 한국관광공사의 추천으로 이번 행사에 참석하게 됐다.는 '관광을 위한 미래기술'에 대해 발표했다. 통신사 빅데이터를 기반으로 관광객 수를 분석해 내는 로직(Logic)과가 자체 개발한 관광 분석 솔루션, 이를 활용해 한국관광공사 등 다양한 단체와 협업하고 있는 사례에 대해 소개했다. 또만의 관광인구 추려내는 법과 관광지를 설정하는 방법을 소개해 관심을 끌었다.는 일반 통신사들은 통화기록(Call Detail Record)으로 유동인구를 분석하지만의 경우 휴대폰과 기지국이 평균 5분 단위로 신호를 주고 받을 때 수집되는 LTE 데이터를 기반으로 분석한다. 이를 통해 휴대폰 이용자의 움직임 패턴에 따라 '상주인구'와 '비상주인구'로 분류하고 비상주인구의 관광지 방문 횟수와 체류시간을 고려해 '관광인구'를 파악한다.는 관광지 영역 또한 차별화 된 방법으로 설정하고 있다. 기지국 커버리지를 통해 기지국간 관광인구 이동패턴의 연관성을 분석하고 연관된 기지국 그룹을 기준으로 최적의 관광 범위를 확정한다.트립은의 통신데이터와 BC카드의 결제 데이터를 이용해 관광지, 축제 기간 별로 관광객의 방문현황, 관광객의 특성, 체류 기간 등을 분석할 수 있는 관광솔루션이다.윤혜정빅데이터사업지원단(상무)는 "이번 유엔 세계관광기구 포럼을 통해의 혁신적인 빅데이터 기술력을 해외에 소개함으로써 관광 빅데이터 분야의 글로벌 진출을 기대한다"며 "는 이를 기반으로 4차 산업혁명을 주도할 계획"이라고 전했다.

