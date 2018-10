마을공동체·평생교육 성과공유회 ‘동작활짝’ 개최

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 31일 오전 10시부터 오후 5시까지 마을공동체지원센터 일대(상도로30길 40)에서 마을공동체와 평생교육이 함께 하는 성과공유회 ‘동작활짝’을 개최한다.‘동작활짝’은 2018년 마을공동체 공모사업과 평생학습 활동에 참여한 주민들이 그간의 활동과 성과를 함께 공유, 마을공동체 활성화 및 평생학습 문화 확산에 기여하기 위해 마련됐다.주민 참여형으로 기획된 이번 공유회는 특강 및 포럼, 공연, 체험부스 등 다양한 프로그램으로 진행된다.마을공동체 지원센터 세미나실에서 열리는 첫 번째 프로그램은 방송통신대 이해주 교수의 강연으로 마을 만들기 사례를 중심으로 한 평생학습과 마을·지역기반의 평생학습 활성화에 관한 특강으로 꾸며진다.오후 4시에는 같은 장소에서 마을지원활동가가 기획하는 마을공동체 비전 포럼, ‘동작마을 since 2016’도 진행될 예정이다.마을공동체지원센터 광장에서는 오카리나, 통기타, 팬플룻 등 평생학습 동아리가 공연을 펼친다.아울러, 12개 마을공동체 모임이 참여, 한지·규방 공예, 막걸리 빚기, 천연 화장품 만들기 등 다채로운 체험 부스도 준비했다.이외도 아나바다 녹색 공유장터, 평생학습관 수강생, 소모임 활동 주민들이 만든 작품과 활동 전시회 등이 함께 열려 풍성한 성과공유의 장을 만들 계획이다.김은희 사회적마을과장은 “마을공동체와 평생교육이 처음으로 함께 하는 성과공유회인 만큼 열정을 갖고 열심히 준비했다” 며 “주민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다. 동작구 마을공동체지원센터(070-4204-8419)

