라인-KEB하나은행, 인도네시아 '디지털 금융' 공략 맞손

[아시아경제 한진주 기자] 라인의 글로벌 금융 자회사 라인파이낸셜아시아가 인도네시아 KEB하나은행의 2대주주가 된다. 모바일 메신저 라인을 앞세워 인도네시아에서 디지털 금융 서비스를 본격화하기 위해 양사가 손을 잡았다.라인은 글로벌 금융자회사 라인파이낸셜아시아(LINE Financial Asia)를 통해 KEB하나은행의 인도네시아 현지법인인 KEB하나은행 인도네시아(이하 인니 KEB하나은행)와 신주인수계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 인도네시아 현지 금융당국 승인 이후 주식대금을 납부하고 내년부터 본격적인 디지털 뱅크 사업을 개시할 예정이다.라인파이낸셜아시아는 신주 인수를 통해 인니 KEB하나은행의 지분 20%를 보유한 2대 주주가 된다. 라인은 인도네시아 이용자를 토대로 브랜드 역량, 콘텐츠를 활용해 디지털 뱅크 사업을 본격화할 계획이다. 양사는 인도네시아를 거점으로 아시아 지역 내 디지털 금융 사업을 확대한다는 방침이다.라인은 글로벌 서비스 경험을 토대로 인도네시아를 필두로 글로벌 금융시장에 본격 진출한다. 인니 KEB하나은행은 ▲라인 사용자의 뱅킹 고객화 ▲저금리성 예금 확대 및 포트폴리오 개선 ▲라인의 기술·플랫폼·콘텐츠를 활용한 디지털 마케팅 역량과 전문성 강화를 꾀한다.양사는 현지 특성을 반영한 예금과 소액대출, 송금결제서비스 등 사업모델을 구체화해 나가고 있다. 현지인들에게 친숙한 라인의 콘텐츠와 현지법상 허용 범위 내에서 최적화된 본인확인(e-KYC), KEB하나은행과 라인의 경험·기술을 접목한 신용평가모형등을 적용하기로 했다.황인준 라인파이낸셜아시아 CEO는 “하나은행과의 파트너쉽을 통해 현지 사용자들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 디지털 뱅킹서비스를 시작으로, 향후 인도네시아에서 다양한 핀테크 사업영역을 개척할 계획”이라고 밝혔다.김정태 하나금융그룹 회장은 “라인의 앞선 디지털기술과 하나은행 리테일금융의 결합은 신남방정책 핵심지역인 인도네시아의 새로운 금융모델로서 미래 은행산업 혁신에 새바람을 일으키게 될 것이다”고 말했다.

