'2018 IEC 부산총회' 폐회…'표준강국 대한민국' 재조명

[아시아경제 이광호 기자]산업통상자원부 국가표준원은 국제전기기술위원회(IEC) 총회 역사상 최대 규모의 대표단이 참석한 제82차 '2018 IEC 부산총회'가 성황리에 막을 내렸다고 28일 밝혔다.이번 총회는 최종 92개 국가의 3300여명이 참석했으며, 2020년 새로운 임기를 시작하는 IEC 회장에 중국 스테이트그리드(State Grid Corporation of China)의 슈인비아오(Yinbiao Shu)가 선출되는 등 정책임원의 선거가 이뤄졌다.특히 성균관대 이병국 교수는 적합성평가위원회 위원으로 재선임 됐으며, 디스플레이 분야에서 인하대 김춘우 교수는 '공통측정법' 컨비너를, 서울과기대 홍형기 교수는 '아이웨어' 공동 컨비너를 수임했다.또한 경보시스템분야(TC 79) 기술위원회에서는 우리나라가 CCTV의 사용 환경 조건을 반영한 화질성능 환경시험 국제표준을 주도함으로써, 우수한 기술을 갖춘 국내 업체의 세계시장 선점이 가능하게 됐다.이 밖에도 착용형 스마트기기, 디스플레이, 인쇄전자, 반도체 등 23종의 국제표준을 제안해 전기전자산업 강국으로서의 위상을 확인하는 기회가 됐다.스마트 시티와 지속가능한 사회(Smart cities and sustainable societies)를 주제로 진행된 IEC 총회 오픈세션에서는 한국전력공사 김종갑 사장이 기조강연을 통해 '기후변화와 기술의 발전에 대응하는 에너지 산업의 미래'에 대해 발표했다. 김 사장은 "패러다임 대 전환 시대에 전력 공급자에서 에너지플랫폼 공급자로 한 단계 발전하는 과정에서, 표준의 역할이 중요하다"고 역설했다.패널 세션에서는 IEC 스마트시티 시스템분과 의장인 마이클 멀킨(Michael Mulquin)이 표준을 기반으로 점점 똑똑해지는 도시를, 스마트에너지 시스템분과 의장인 리차드 숀베르크(Richard Schomberg)는 도시를 움직이는 원동력인 에너지원 역시 스마트에너지로 변화하고 있음을 강조했다.또 LS산전 이정준 이사와 광운대학교 박재영 교수는 4차 산업혁명 시대에 자동화되고 서로 연결되는 스마트인더스트리와 스마트디바이스에 대해 소개하고, 이어진 토론 세션을 통해 총회 마지막까지 뜨거운 논의를 이어갔다.한편 오픈세션에서는 IEC, IEEE와 국가기술표준원이 공동개최한 논문공모전에 대한 시상이 이뤄졌다.'표준화의 미래 과제(Future Challenges in Standardization)'를 주제로 열린 이번 공모전에서는 연세대학교 엄도영이 1등에 선정됐으며, 독일(Kai Jakobs, 아헨공과대학교), 인도(Kanika Singh, 미국선급협회) 등이 수상의 영광을 안았다.폐회식에는 국가기술표준원장 허남용, 부산시 경제부시장 유재수 등 국내 주요 인사와 IEC 참석자 1500여명이 참석한 가운데 친목을 다지고 이번 회의의 성과를 축하하는 자리로 꾸며졌다.허 국가기술표준원장은 폐회식에서 "IEC 국제표준 개발을 위한 산·학·연 전문가들의 끊임없는 열정과 노력으로 안전하고, 편리하고, 행복한 미래를 만들어 갈 것"이라며 "이번 회의가 전기전자 산업 발전에 일조하기를 바란다"고 말했다.제임스 섀넌 IEC 회장은 대한민국의 총회 개최가 매우 성공적이고 인상적이었음을 시사하며 "한국은 지금도 전기전자분야에 중요한 역할을 하고 있으며, 앞으로 스마트시티, 신재생에너지, 메디컬 분야의 표준화 활동 등 융합 분야에서 더욱 두각을 보일 것"이라고 기대감을 나타냈다.

