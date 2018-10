[클릭 e종목]"현대모비스, 3분기 실질적으론 시장 기대치 상회"

[아시아경제 고형광 기자] 하나금융투자는 27일에 대해 "이번 3분기 실적은 에어백 리콜 비용이 반영되면서 숫자상으로는 기대치를 하회했지만, 추정치에 반영되지 않았던 리콜 비용을 제외하면 실질적으로는 시장 기대치를 상회한 것"이라며 투자의견 매수와 목표주가 26만5000원을 유지했다.송선재 하나금투 연구원은 "AS 부문의 견조한 이익 창출력이 이어지고 있고, 계절적 성수기와 조업일수 증가에 힘입어 4분기 실적도 전년 동기 및 전 분기 대비 개선될 전망"이라고 밝혔다.그는 "현대모비스는 에어백 리콜 비용은 보수적으로 회계 처리한 것이고 향후 책임소재에 따라 환입 가능성도 일부 존재한다"며 "전동화 사업부는 매출화 초기 단계라 투자소요가 지속되고 있지만 수익성은 개선되고 있고, 타OE향 수주는 3분기 중으로 5억9000만 달러가 늘어나 누적으로 13억6000만 달러를 기록하면서 전년 연간 타OE 수주액인 12억1000만 달러를 넘어섰다"고 설명했다.또한 송 연구원은 현재 현대모비스의 시가총액이 본연의 가치대비 매우 낮다고 판단했다. 그는 "현재 시가총액은 18조원 초반에 불과한데 관계사 지분가치 6조원과 현금성자산 6조원(25% 할인 적용시 합산으로 9조원), 그리고 AS 부문의 영업가치 14조원(P/E 11배 적용) 만을 감안해도 23조~26조원"이라고 설명했다.아울러 "향후 멕시코와 중국 등에서 타OE 비중을 확대해 나갈 계획"이라며 "연말 배당은 잉여현금흐름을 감안해서 현재 수준을 유지하는 것을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.