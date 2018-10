[알뜰살팁]두부, 섭취부터 보관까지 A to Z

[아시아경제 박미주 기자]우리가 손쉽게 섭취할 수 있는 단백질이 바로 두부다. 시중에 제품도 다양해서 어떤 제품을 골라야 할지 고민이 되기도 한다.두부를 구입할 때는 제품정보를 먼저 확인하는 게 좋다. 두부 제품 포장에는 보통 찌개용, 부침용, 찌개·부침 겸용이 표시돼 있다. 부침용 두부가 찌개용 두부보다 단단하기 때문에규모 가구를 고려한 적은 용량의 제품들이 판매되고 있으니 알맞은 제품을 구입하면 된다. 제품 겉면에 기재된 나트륨 등 영양성분 표시도 확인하면 좋다.개봉한 두부는 쉽게 상할 수 있어 가급적 한 번에 다 섭취하는 것이 바람직하다. 그러나 어쩔 수없이 요리하고 남은 두부를 보관해야 한다면 남은 두부는 세척된 뚜껑이 있는 용기에 담아서 깨끗한 물로 채운 후 5℃ 이하 냉장 보관하면 된다. 또 자를 때 손, 칼, 도마 등이 닿은 두부는 이미 미생물에 노출된 것으로 그냥 보관하기 보다는 뜨거운 물에 한 번 데쳐서 보관할 경우 더 오래 보관할 수 있다.두부 건강하게 섭취하려면 어떻게 해야 할까. 두부는 영양가가 높고 칼로리가 낮지만매끼 두부를 먹는 것보다는 육류, 채소 등과 함께 적당량을 섭취하는 것이 바람직하다.특히 두부는 메티오닌, 라이신 등 일부 필수아미노산이 부족하기 때문에 메티오닌이 풍부한 식품은 달걀, 닭고기, 생선 소고기 등 메티오닌이 풍부한 식품과 소고기, 가금류 등 라이신이 풍부한 식품을 함께 섭취하는 것을 권장한다. 또 탄수화물 함량이 낮기 때문에 부족한 탄수화물을 보충하기 위해 쌀, 현미, 잡곡을 함께 섭취하면 좋다. 두부에 부족한 비타민 A, C 및 식이섬유를 보충하기 위해 당근 등 채소를 함께 먹는 것도 좋다.

