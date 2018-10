그룹 엔시티 멤버 루카스와 정우가 함께 찍은 사진을 공개했다.지난 8일 엔시티 공식 인스타그램 계정은 "루카스&제우스"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 루카스와 정우는 카메라를 응시하며 미소 짓고 있다.한편 루카스는 26일 방송되는 SBS '정글의 법칙 in 라스트 인도양'에서 새 멤버로 출연한다.

