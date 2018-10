남용현 트루윈 대표 "IR센서 활용분야 무궁무진…새로운 모멘텀 확보"

[아시아경제 유현석 기자] "적외선열영상센서(이하 IR센서)는 자율주행 자동차를 비롯해 스마트폰, 가전제품 등 활용분야가 무궁무진합니다. 과거 상장폐지 심사를 받을 정도의 위기도 있었지만 요즘은 일할 맛이 나고 있습니다."자동차에 들어가는 센서류를 만드는 업체 트루윈의 남용현 대표(사진)는 요즘 신바람이 났다. 완성차 판매 부진이 장기화되면서 부품업체들이 워크아웃을 신청하는 등 위기감이 높아지고 있지만 트루윈은 새로운 성장 동력을 확보했기 때문이다. 그는 "고객사에 대한 점유율이 높아지면서 실적 개선도 나타나고 있다"며 "4분기에는 주말도 없이 일을 하고 있는 상황"이라고 전했다.트루윈은 자동차 엑셀레이터 페달센서(APS), 브레이크 페달센서(BPS), 엔진공기밸브 센서(TPS) 등을 생산한다. 지난 2014년 코스닥에 상장됐다. 코스닥 시장에 입성한 것도 잠시 지난해에는 감사의견 거절로 상장폐지 위기를 겪기도 했다. 남 대표는 "당시에는 신제품을 개발하면서 기존 제품에 대한 매출 공백이 생겨 회사가 어려웠다"며 "경영자는 앞날에 대한 예측을 하면서 회사를 운영해야 되는데 당시 경영을 제대로 하지 못했다는 생각을 많이했다"고 말했다.특히 남 대표는 IR센서가 회사의 새로운 성장동력이 될 것으로 자신했다. IR센서는 원적외선 기술을 활용해 생체 또는 각종 기계로부터 발생하는 열 발생정보를 측정한다. 최근에는 LG이노텍과 IR센서 제품 관련 공동개발 및 투자계약을 체결하기도 했다. 남 대표는 "열로 발생정보를 확인이 가능하다 보니 야간에도 활용이 가능한데 이는 자율주행에서 필수적인 필요 요소"라며 "차량 외부 뿐만 아니라 내부에서도 인원수 측정이나 공조 시스템과도 연계가 가능할 수 있다"고 강조했다.트루윈은 IR센서가 자동차를 비롯해 다양한 부분에 적용할 수 있다고 강조한다. 예를들면 IR센서를 에어컨과 결합하게되면 센서가 온도가 높은 곳을 확인해 그 방향으로 바람을 불게 해줄 수 있다는 것이다. 이밖에 드론이나 화재경보 시스템에도 활용이 가능하다는 것이 남 대표의 설명이다. 특히 기존 제품 대비 저렴하게 생산할 수 있기 때문에 적용범위가 확대될 수 있을 것으로 기대했다.중국 진출도 회사의 새로운 동력으로 작용할 전망이다.은 중국 오렌트루윈과기유한공사(Aolian Truwin Technical Co., LTD) 지분을 약 22억원에 취득했다. 오렌트루윈은 트루윈이 중국 남경오렌자동차와 중국 남경시에 설립한 합작법인이다. 남 대표는 "지분을 취득하게 된 계기는 중국 남경오렌자동차의 요청으로 이뤄지게 된 것으로 우리는 엔진룸에 들어가는 센서를 공급할 예정"이라며 "일단 남경오렌자동차의 수요를 맞춘 후 내년부터 영업을 시작해 다른 업체로 공급 범위를 늘려갈 계획"이라고 강조했다.남 대표는 회사가 고비를 넘긴 만큼 앞으로는 성장세가 나타날 것으로 기대했다. 그는 "벤처는 결국 기술이 성패를 좌우한다고 생각하는데 그런 부분에서 우리는 LG와 현대차 등에게 인정을 받았다고 생각한다"며 "이제 인증받은 기술을 바탕으로 IR센서 등을 다른 사업으로 연결시키는 부분만 남아있다"고 말했다.

